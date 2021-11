Dve hádzanárky prídu o MS tesne pred šampionátom, Szarková verí v uzdravenie

Z metropoly Španielska sa potom presunú do Llírie, kde ich 2. decembra čaká prvý duel v E-skupine MS proti Maďarsku. Ďalšími ich súpermi budú Nemecko (4. decembra) a Česko (6. decembra).

Slovenky odcestujú na juh Európy vo štvrtok, pred šampionátom sa ešte na konci týždňa predstavia na turnaji štyroch krajín v Madride. Na podujatí sa stretnú so Španielskom, Nemeckom a Poľskom.

"Pozitívne napätie sa stupňuje. Účasť na svetovom šampionáte je pre každého veľká česť. Ja to cítim už niekoľko dní, keďže sa intenzívne zaoberáme súpermi, ktorí nás čakajú. Hlavný náš cieľ na MS bude postup do hlavnej fázy, teda skončiť v skupine do tretieho miesta. O všetkom pravdepodobne rozhodne až posledný zápas s Českom. Spoliehať sa budeme na vysokú emocionalitu a súdržnosť tímu, tým sa dajú vykompenzovať aj herné nedostatky," povedal Streicher na pondelkovom brífingu.

Nominácia bude mať dve zmeny

Konečnú nomináciu oznámi slovenský kormidelník v stredu, "čierneho Petra" dostanú jedna brankárka a jedna hráčka v poli.

Z kádra už predtým pre zranenia vypadli Veronika Habánková a Kristína Pastorková, viaceré ďalšie mali rovnako zdravotné problémy.

"Máme niekoľko hráčok, ktoré sa po zraneniach už dostali do plného tréningu. Budeme sa v príprave sústrediť na to, aby sme našli optimálny balans medzi zaťažením a regeneráciou a aby sme ich postupne dostali do primeraného stavu pred MS," vysvetlil Streicher.