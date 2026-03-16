Prezident verí, že fanúšikovia prenesú tím cez Ukrajincov. Odveta bude určite špeciálna

Od nedele sa slovenskí hádzanári pripravujú v Šamoríne na dvojzápas s Ukrajinou v rámci druhej fázy kvalifikácie MS. Prvý odohrajú v nemeckom Bensheime už v stredu 18. marca, odveta je na programe v nedeľu 22. marca v Považskej Bystrici.
Tímu Fernanda Guricha pomôže v oboch dueloch kapitán Ľubomír Ďuriš, no v nedeľu sa rozlúči s reprezentačnou kariérou.
V šamorínskom komplexe x-bionic sphere majú Slováci v pláne tri tréningy. Ak sa im podarí postúpiť do baráže, nastúpia proti Severnému Macedónsku v dňoch od 13. do 17. mája.
Hrať sa bude rovnako systémom doma a vonku. Prvý zápas by zverenci trénera Fernanda Guricha odohrali vonku a druhý doma.
Budeme hrať proti favoritom
„Je to šanca dostať sa na MS, pobijeme sa. Pevne verím, že budeme hrať štyri zápasy, aj keď to nie je ľahké a budeme hrať proti favoritom.
Verím, že podáme vyrovnané výkony. Tešíme sa najmä na nedeľnú odvetu, čakáme plný dom a verím, že nás fanúšikovia prenesú cez Ukrajincov,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.
Program
Streda 18. marca 19.30: Ukrajina – Slovensko
Nedeľa 22. marca 13.00: Slovensko – Ukrajina
Svetový šampionát sa bude hrať od 13. do 31. januára 2027 v Nemecku. Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalšie štyri tímy, ktoré na prebiehajúcich ME skončili v prvej šestke - Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko. Doplnia ich víťazi desiatich barážových stretnutí.
Tréner Fernando Gurich musel pred zápasmi urobiť zmeny. Vladimíra Ratkovského nahradil Filip Jurkovič. Teší ho aj návrat dvojice Lukáš Urban - Šimon Macháč.
„Potrebujeme každého, zvlášť skúseného hráča. Kto nie je zranený a chce reprezentovať Slovensko. Rozprával som sa s Lukášom aj Šimonom pred pár týždňami, keď sa skladala nominácia. Ani na sekundu nezaváhali, ich prístup veľmi oceňujem.
Verím, že budú pre tím prínosom a na palubovke odovzdajú 100 percent,“ povedal Gurich.
Odveta v Považskej Bystrici bude určite špeciálna pre Ďuriša. Pre kapitána SR to bude rozlúčka s národným tímom.
Prvoradý cieľ je postúpiť cez Ukrajinu
„Mali sme s trénerom dobrý rozhovor a chcem pomôcť. Budú to moje posledné zápasy a ja dám do nich všetko. Budem sa snažiť nemyslieť na to, že končím, musím sa s tým zmieriť. Emócie prídu, ale musím sa s tým popasovať.
Tohto rozhodnutia som sa nebál, je to v športe prirodzené. Ale moja rozlúčka je druhoradá. Prvoradý cieľ je postúpiť cez Ukrajinu a dostať sa do baráže,“ uviedol 38-ročný hádzanár.
Skúsená spojka verí, že po jeho odchode pôjde reprezentácie dobrým smerom: „Táto generácie je dobrá, ale chalani potrebujú nejaký úspech a musia si viac vetriť. Potenciál je tam dostatočný.“
Nominácia Slovenska
Brankári: Marián Žernovič (Budai Farkasok/Maď.), Matúš Mitošinka (Tatran Prešov), Michal Martin Konečný (SC Ferlach/Rak.)
Pivoti: Šimon Macháč (MŠK Považská Bystrica), Marek Páleš (HK Bojnice), Jakub Petržela (Sandefjord Håndball/Nór.), Filip Jurkovič (Tatran Prešov)
Spojky: Ľubomír Ďuriš, Marek Štefina (obaja MŠK Považská Bystrica), Martin Potisk (Meškov Brest/Bielorus.), Jakub Prokop (BM Torrelavega/Šp.), Jakub Kravčák, Lukáš Urban (obaja Tatran Prešov), Tomáš Smetánka (HK Bojnice), Samuel Valent (MHC Štart Nové Zámky), Jakub Féder (Stralsunder HV/Nem.)
Krídelníci: Erik Fenár (Tatran Prešov), Lukáš Péchy (MŠK Považská Bystrica), Juraj Briatka (HK Agro Topoľčany), Adam Dopjera (One Veszprém/Maď.)