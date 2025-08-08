Neskutočné. Mladé Slovenky sú na EURO U17 vo finále a majú istú medailu

ME hádzanárok do 17 rokov - semifinále
Slovensko - Čierna Hora 29:27 (16:14)
Zostava SR: Stránska, Augustínová - Gogolová 1, Komlós 4, Gogová 4, Bölcskei 2, Karkušová 4, Šubjaková, Bartková 11, Benedigová 1, Špendlová, Valientová 2, Görögová, Bolf, Sekáčová.
PODGORICA. Mladé slovenské hádzanárky píšu neuveriteľný príbeh. Na majstrovstvách Európy do 17 rokov si zahrajú o titul! V semifinále turnaja zdolali domácu Čiernu Horu 29:27 (16:14).
Vo finále si v nedeľu zahrajú proti víťazovi zápasu Chorvátsko - Španielsko.
Zápas sa hral v búrlivej kulise, ku ktorej okrem domácich priaznivcov prispela aj skupinka fanúšikov zo Slovenska. Hra mala od začiatku spád a v tesnom vedení boli väčšinou zverenkyne Pavla Streichera.
Po dobrej pasáži viedli Slovenky v 20. minúte už 13:8, ale potom sedem minút neskórovali a domáce sa dotiahli na rozdiel gólu.
V drese Čiernej Hory vynikala najmä Martina Kneževičová, autorka 13 gólov. V poslednej sekunde prvého polčasu dala dôležitý gól Liliana Gogová a do kabín išli slovenské hráčky s dvojgólovým náskokom.
Vstup do druhého dejstva vyšiel lepšie domácim hádzanárkam. Slovenky nepremieňali šance a domáce v 40. min po dlhšom čase viedli - 18:19. Tréner Streicher reagoval oddychovým časom a pomohlo to.
Slovenky zabrali a otočili. V 52. minúte predviedla dôležitý zákrok brankárka Anežka Stránska a po rýchlom brejku už bolo 26:21. Medzi 46. a 55. minútou strelili Čiernohorky iba gól, Slovenky šesť a táto pasáž rozhodla.
Tréner domácich Miloš Perovič si vybral oddychový čas. Domáce ešte v závere trochu zdramatizovali zápas, ale po ňom vypukli na palubovke aj v hľadisku slovenské oslavy.
Slovenky do turnaja skôr v pozícii outsidera. Spolu s ďalšími troma tímami si museli postup na EURO U17 vybojovať v kvalifikácii a pridali sa k dvadsiatke istých účastníkov.
Už prvý zápas v základnej skupine proti Portugalsku (31:26) však naznačil, že môžu mať vyššie ambície. "Tento tím má na medailu," prognózoval po zápase Vladimír Haber, bývalý československý reprezentant v úlohe spolukomentátora stanice Sport 1. A nemýlil sa.
Slovenky postupne zdolali aj Severné Macedónsko, remizovali s Nemeckom, v osemfinálovej skupine vyhrali nad favorizovaným Španielskom a potom prehrali tesne (21:22) s Dánskom.
Proti rovnakému súperovi nastúpili aj vo štvrťfinále a prehru mu oplatili. Už postupom do štvrťfinále si Slovenky vybojovali právo štartu na budúcoročných MS U18.