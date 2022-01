Slováci spoznajú súperov v kvalifikácii. Kukučka: Nie sme extra favorit

Zverenci trénera Petra Kukučka budú musieť zasiahnuť do hry už v marcovej prvej časti druhej fázy kvalifikácie, keďže na práve vrcholiacich domácich ME skončili medzi deviatkou najnižšie umiestnených tímov (na 18. mieste z 24 účastníkov).

"Vnímam to ako skutočnosť, že musíme hrať už v prvej časti tejto kvalifikácie. Na ME sa nám nepodarilo dostať ďalej zo základnej skupiny, neboli sme dosť dobrí, aby sme sa jej vyhli.

Nechcem dopredu hovoriť o súperoch, ktorých by som si želal, alebo na druhej strane nechcel. Nechám to na osud. My však nie sme extra favorit len pre to, že sme teraz hrali na šampionáte. Už v prvej časti to môže byť veľmi náročné," povedal pred žrebom slovenský kormidelník Kukučka pre portál slovakhandball.sk.