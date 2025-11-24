Prešovčanov čaká priamy súboj o tretiu priečku. Ani jeden tím ešte nezvíťazil

Na hádzanárov Tatrana Prešov čaká v utorok piate a zároveň posledné vystúpenie na súperovej palubovke v tomto ročníku Európskej ligy. Zverenci trénera Radoslava Antla sa predstavia na palubovke švédskeho tímu IK Sävehof. Duel so začiatkom 18.45 h je aj priamym súbojom o tretiu priečku v tabuľke G-skupiny.
Oba tímy zatiaľ čakajú na svoje prvé víťazstvo v tomto ročníku súťaže. Po vzájomnej remíze 30:30 z Prešova získali aspoň bod, čo sa zatiaľ v tejto sezóne ešte nepodarilo piatim tímom z ostatných skupín.
Sävehof okrem remízy na východe Slovenska vybojoval bod aj proti dánskej Fredericii, s ktorou doma uhral remízu 29:29. Iba tesne, dvakrát o dva góly, neuspeli Švédi proti favorizovanému nemeckému Ηannoveru. Bundesligistovi doma najskôr podľahli 25:27 a o týždeň neskôr v Nemecku na súpera nestačili po výsledku 28:30.
Chcú hrať vyrovnanú partiu
„Súper naposledy odohral výborný zápas doma s Ηannoverom, v ktorom prehrali o dva góly. Majú veľkú kvalitu, rovnako ako ostatné tímy v Európskej lige. Chceme bojovať o dobrý výsledok a hrať s nimi vyrovnanú partiu až do konca. Musíme si pozrieť a rozobrať videá z domáceho zápasu.
Švédi ale hrajú výborne, lopta im lieta, dobrá je spolupráca s pivotom, ktorý je behavý a je veľký problém to ubrániť. Aby sme mohli uhrať dobrý výsledok, musíme ich ustrážiť. Potrebujeme aj kvalitný výkon brankárov, aby sme odohrali dobrý zápas. Myslíme samozrejme na boj o tretie miesto.
Ak odohráme dobrý zápas a uhráme dobrý výsledok, tak môže to byť dobrá pozvánka pre fanúšikov na parádnu bodku doma s Ηannoverom,“ uviedol pre klubový web Marek Gernát, asistent trénera Tatrana.
Švédi so šancou na postup
Tatran má na svojom konte jediný bod, no stále má šancu posunúť sa v tabuľke zo štvrtej priečky vyššie. Domáci majú pred vzájomným duelom náskok jedného bodu, stačí im na jeho obhájenie aj remíza. Zelenobieli naopak potrebujú zvíťaziť.
Sävehof má na rozdiel od Tatrana ešte stále teoretickú šancu aj na postup zo skupinovej fázy do tzv. hlavného kola.
Prešovská výprava odcestovala do dejiska zápasu v pondelok dopoludnia. „Očakávam veľmi ťažký zápas. Myslím, že doma budú hrať ešte oveľa lepšie ako v Prešove. Videli sme, že na svojej palubovke sú veľmi ťažkým súperom, veď s nimi len tesne vyhral Hannover.
Máme tiež ešte trochu problémy so zraneniami, ale v Európskej lige by sme chceli aspoň jednu výhru. Urobíme pre to všetko. Musíme podať náš najlepší výkon v sezóne, aby sme tam ´urvali´ dva body.
Domáci zápas so Sävehofom nám ukázal, že hrajú veľmi rýchlo, s agresívnou obranou, taký škandinávsky štýl - disciplinovane, kde každý vie, čo má robiť, a aj keď prehrávajú o päť – šesť gólov, nenechajú sa znechutiť.
Keď tam prídeme, musíme zlomiť ich obranu a hrať disciplinovane v útoku. Dúfame, že sa nám to všetko podarí a zvíťazíme," povedal hráč Tatrana Tim Jenko Bogdanič.