Slováci na výkon proti Ukrajine nenadviazali. Na Karpatskom pohári podľahli domácemu výberu

Tréner Slovenska Fernando Gurich.
Tréner Slovenska Fernando Gurich.
TASR|2. nov 2025 o 18:57
Zverenci trénera Fernanda Guricha obsadili konečné tretie miesto.

Karpatský pohár

Rumunsko - Slovensko 33:25 (17:10)

Najviac gólov Rumunska: Dedu 7, Botea 5, Stanciuc 5/1

Zostava a góly SR: Mitošinka, Bako - Briatka, Potisk 7/1, Petryčenko 2, Fenár, Kravčák 3, Prokop, Petržela, Feder 2, Jurkovič 1, Dopjera 1, Mitaľ 3, Štefina 1, Moravčík, Jankovič 3, Obulaný 2, Ratkovský

Rozhodovali: Parvu, Potirniche (obaja Rum.), vylúčenia: 3:3, 7m hody: 4/3 - 1/1

BAIA MARE. Slovenskí hádzanári obsadili na turnaji o Karpatský pohár konečné tretie miesto.

Vo svojom poslednom vystúpení na podujatí v Baia Mare prehrali v nedeľu s domácim Rumunskom 25:33.

Predtým podľahli Gruzínsku 28:31 a zdolali Ukrajinu 32:31. Turnaj ovládli Gruzínci, v ich prospech rozhodol pri rovnosti bodov víťazný vzájomný zápas s domácimi.

Slováci mali proti Rumunsku sľubný úvod, v 12. minúte po presnom zásahu Potiska viedli 6:4.

Nasledovala však šesťgólová šnúra domácich, ktorí do prestávky ešte zvýšili svoj náskok na rozdiel siedmich gólov (17:10).

Po zmene strán kontrolovala rumunská ekipa vývoj zápasu a v 32. minúte to bolo už o desať gólov v jej prospech - 20:10.

Domáci si náskok strážili a dosiahli bezproblémové víťazstvo. Najlepším strelcom slovenského tímu bol so siedmimi gólmi Martin Potisk.

Pre zverencov trénera Fernanda Guricha, ktorí sobotným úspechom proti Ukrajine prerušili negatívnu šnúru jedenástich prehier, bol turnaj súčasťou prípravy na marcovú druhú fázu kvalifikácie MS 2027.

