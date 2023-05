Prešov druhýkrát už nezaváhal. Gernát: Ukázali sme našu silu

Marek Gernát, tréner Tatrana: "Som veľmi rád, že nám druhý zápas vyšiel, lebo bol dôležitý pre ďalší vývoj série. O našom dobrom výkone hovorí aj počet inkasovaných gólov. Všetko vychádzalo z kvalitnej obrany a výborného Čuprynu v bránke, ako aj z dodržiavania taktických pokynov. Ukázali sme našu silu. Máme prvé víťazstvo a všetko sa začína od nuly."

Václav Straka, tréner P. Bystrice: "Nevydaril sa nám vstup do zápasu, za domácimi sme zaostávali v agresivite, hrali sme zakríknuto a najmä prešovská obrana nám robila problémy. Samozrejme, že v domácom prostredí boli Prešovčania sebavedomejší. Technickými chybami a nepremenenými šancami sme ich dostali na koňa. Vo zvyšnom čase sme sa snažili niečo urobiť s vývojom zápasu. Je to však play off, takže je jedno, či prehráme o gól alebo o desať. Už sa sústredíme na pokračovanie série."

/zdroj: slovakhandball.sk/