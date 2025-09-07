Prešov vyrukoval v šlágri na Považanov prekvapujúco s novozískaným gólmanom

PREŠOV. V šlágri druhého kola Niké handball extraligy, v ktorom súperil úradujúci majster republiky s vicemajstrom, zrodilo sa dvojciferné víťazstvo devätnásťnásobného slovenského hádzanárskeho šampióna.
Tatran Prešov v domovskej Tatran handball arene zdolal tradičného dlhoročného rivala MŠK Považská Bystrica presvedčivo 35:23 (20:13).
Na jednoznačnú výhru sa nadreli
„Výsledok síce vyzerá jednoznačne, ale faktom je, že na výhru sme sa poriadne nadreli,“ konštatoval po záverečnom hvizde tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.
„Treba tiež priznať, že mužstvo zatiaľ nemá nejakú obrovskú formu. Avšak, od zápasu k zápasu je to lepšie. Do zostavy sa nám vrátili viacerí hráči, ktorí netrénovali dva i tri týždne, dôsledkom čoho bol tréningový proces výrazne narušený.
Takže začíname v podstate od nuly. Niečo nám v zápase vyšlo, niečo nie. Viac bolo ale tých pozitívnych vecí, takže ako tréner som spokojný.“
Prešov ešte v desiatej minúte prehrával 3:5, no v druhej polovici prvého polčasu v úseku medzi 21. a 29. minútou strelil v rade päť gólov a získaný sedemgólový náskok udržal do prestávky.
Po nej ho ešte zvyšoval a pred koncom viedol aj trinásť, napokon zaslúžený úspech pečatil rozdielom dvanástich gólov.
Prestup, tak trochu v utajení
Pod túto skutočnosť sa podpísal viacerým úspešnými zákrokmi aj brankár, ktorý sa v zostave domáceho tímu zjavil prekvapujúco.
Tak trochu v utajení, len pár dní pred šlágrom sa smolne zranila brankárska jednotka Tatranu, slovenský reprezentant Matúš Mitošinka. Prešov mal síce vo výhľade tretieho brankára, no napokon konal rýchlo.
Dres Tatranu Prešov si obliekol dvadsaťsedem ročný gólman s chorvátskym pasom, odchovanec Izvidaču Ljubuški z Bosny a Hercegoviny, Ivan Ereš.
„S mužstvom som pred takým dôležitým stretnutím akým bol súboj slovenského majstra s vicemajstom, absolvoval len tri tréningy. Málo, preto azda slabší vstup, kedy som v prvom polčase striedal v bráne kolegu Danila Mihaljeviča.
V druhom polčase to už bolo za kompaktnou obranou aj z mojej strany lepšie. Náš tím to na ihrisku rozbalil a konečný výsledok je veľavravný.“
Tatran nebol preňho neznámou
Angažovanie ďalšieho brankára fanúšikov Tatranu prekvapilo. Kládli si otázku, kto to je a odkiaľ prišiel.
A pritom Ivan Ereš proti Prešovu už hral a dokonca chytal aj v Tatran handball arene.
„Som odchovancom Izvidaču Ljubuški, vyrastal v jeho mládežníckej akadémii a potom tri sezóny hral za prvé mužstvo.
Nuž v sezóne 2016/2017 v rámci nadnárodnej súťaže sme hrali proti Tatranu doma i vonku. Takže neprišiel som celkom do neznámeho prostredia.“
Predtým ho angažoval Berlín
Po troch rokoch pôsobenia v klubovej liahni odišiel I. Ereš na skusy do zahraničia.
„Najprv som strávil dve sezóny v najvyššej chorvátskej súťaži, potom ma angažoval nemecký Fuchse Berlín. V tom špičkovom bundesligovom klube som ako tretí brankár vydržal dva roky.
Ďalšie tri sezóny som bol hráčom nórskeho Arendalu. Nuž a po roku v Rumunsku som v prešovskom Tatrane, v európsky uznávanom hádzanárskom klube.
V Prešove som krátko, no už som si stihol obzrieť centrum mesta, je vskutku pekné. Hádzanárska partia ma tu prijala ozaj korektne, priateľsky.
Aj preto som rád, že som bol členom víťaznej zostavy v mojom premiérovom zápase. A verím, že prídu ešte lepšie výkony a výsledky v slovenskej extralige.
A hádam sa nestratíme ani zápasoch skupinovej fázy Európskej ligy, ktoré nás čakajú počnúc októbrom.“
Ďuriš sa vrátil do omladeného tímu
Menej spokojnosti bolo pochopiteľne po tuctovom prídele v Tatran handball arene v tábore Považskej Bystrice.
„Po dosť dlhom období počas zranenia zhruba dva mesiace už trénujem bez akýchkoľvek zdravotných ťažkostí. Po uzdravení som sa vrátil do nového, hlavne omladeného i perspektívneho tímu.
Hoci pravdou ostáva, že dnes v Prešove nám to vôbec nevyšlo,“ konštatoval skúsený kapitán MŠK Považská Bystrica Ľubomír Ďuriš.
„V príprave to nevyzeralo zle. Zápas v THA však ukázal, že mladí hráči sa majú ešte čo učiť a v tíme bude potrebné to nejako zosúladiť. Súťaž sa však ešte len rozbieha. Ak sa nám do kádra vrátia skúsenejší Macháč s Hlinkom, verím, že to bude lepšie.“