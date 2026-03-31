Ščípová žije úspechom Šale v pohári po 16 rokoch a chce viac. Je to ešte čerstvé, povedala

Hádzanárka Olívia Ščípová vyzdvihla nedávny úspech Šale, ktorá získala Slovenský pohár. Pre klub to bola prvá trofej po 16 rokoch, pre jeho odchovankyňu premiérová v kariére.
O tomto triumfe, nadstavbovej časti o slovenský titul a aj o reprezentácii rozprávala Ščípová v relácii ŠPORT Tu a Teraz.
Šaľa zdolala v semifinále pohára Prešov (38:23) a vo februári rekordné 14-násobné držiteľky prvenstva z Michaloviec tesne 27:26.
Chceme bojovať o najcennejšie medaily
„Momentálne najviac žijeme naším posledným úspechom so Šaľou v Slovenskom pohári. Je to ešte čerstvé a veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo vrátiť túto trofej do Šale po 16 rokoch. Zároveň sa však už sústredíme na ďalšie ciele v MOL lige.
Chceme bojovať o najcennejšie medaily a potom nás čaká play off, v ktorom pôjde o veľa. Aj tam chceme zabojovať o čo najlepšie umiestnenie,“ uviedla 23-ročná spojka.
S klubom ju čaká v sobotu posledný zápas základnej časti nadnárodnej MOL Ligy proti Mostu, v ktorom si môže zaistiť druhé miesto za Dunajskou Stredou.
V priebehu apríla a mája príde nadstavba o slovenského majstra v konkurencii DAC a Michaloviec.
Šaľa obhajuje druhé miesto, no po pohárovom úspechu má deväťnásobný majster tie najvyššie ambície.
Nadstavbová časť bude veľmi zaujímavá
„Tie družstvá sú všetky tri na výbornej úrovni. Myslím si, že nadstavbová časť bude veľmi zaujímavá a môže naozaj vyhrať ktokoľvek.
My si chceme ísť po tie najvyššie priečky,“ zhodnotila Ščípová. Od sezóny 2022/23 sú v najvyššej slovenskej súťaži tie isté tri kluby, ktoré sa tak počas roka stretnú minimálne štyrikrát:
„Počas sezóny sa stretneme naozaj veľakrát, tie zápasy sú potom o naozaj malých detailoch, o nepremenených šanciach, technických chybách. Naozaj sa poznáme veľmi dobre. Takže je to už len o bojovnosti a o úplne malých detailoch.“
Medzi interligou a nadstavbou je aj asociačný termín, počas ktorého Slovenky nastúpia v rámci Euro Cupu proti Poľsku a na palubovke Nórska.
Ide o podujatie, kde sa pripravujú na decembrové ME tímy, ktoré nehrajú kvalifikáciu. Slovensko má účasť istú, keďže je jednou z piatich hostiteľských krajín.
Reprezentáciu vedie od januára minulého roku Jan Beňadik, ktorý nahradil pri kormidle Španiela Jorgeho Duenasa.
Dôležité je, aby hráčky držali spolu
„Základom úspechu by mala byť pevná obrana, z ktorej môže tím vychádzať aj v útočnej fáze a vytvárať si gólové príležitosti. Zároveň je dôležité, aby hráčky držali spolu, bojovali jedna za druhú a ako tím boli čo najviac súdržné.
Práve takýmto spôsobom by mohli na majstrovstvách Európy dosiahnuť kvalitné výsledky,“ povedala Ščípová. Súčasného aj predošlého trénera vníma ako ambicióznych: „S príchodom nového trénera vždy prichádza aj niečo nové, pretože každý má svoj vlastný pohľad na hru a spôsob práce s tímom.
Aj preto sme si museli zvyknúť na nové veci. Tréner zároveň dáva priestor mladým hráčkam a snaží sa mužstvo vyskladať tak, aby sa v ňom spojili skúsené hráčky s mladými, dravými talentmi.
Verím, že práve vďaka postupnému zohrávaniu a častým reprezentačným zrazom sa nám podarí pripraviť tím na majstrovstvá Európy čo najlepšie.“
Slovenky idú na vrcholné podujatie šiesty raz v histórii, z toho štvrtýkrát na kontinentálny šampionát. Domáce podujatie bude pre ženskú reprezentáciu debutové a dejiskom ich základnej skupiny sa stane Zimný štadión Ondreja Nepelu.
„Domáca kulisa na mňa pôsobí pozitívne a myslím si, že rovnako aj na ostatné dievčatá v tíme. Tento šport robíme aj pre ľudí, aby sme im prinášali radosť, takže ich podpora je pre nás veľkou odmenou.
Veľmi si vážime, že prídu, povzbudzujú nás a zatlieskajú nám aj vtedy, keď zápas nedopadne v náš prospech. O to cennejšie je, že stoja pri nás a podporujú nás od prvej až do poslednej minúty,“ dodala Ščípová.