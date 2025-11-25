Zvládnu Nórky pozíciu favoritiek, či opäť zlyhajú. Na MS aj historický okamih

Holandsko a Nemecko budú od utorka spoločne hostiť v poradí 27. majstrovstvá sveta v hádzanej žien.
Na turnaji sa v piatich mestách predstaví 32 tímov z piatich kontinentov. Titul obhajujú Francúzky, ale topfavoritkami sú úradujúce olympijské a európske šampiónky z Nórska.
Slovenky sa na MS neprebojovali, keď v aprílovej baráži nestačili na Švajčiarsko po výsledkoch 22:38 vonku a 24:30 doma.
Od Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) nedostali ani voľnú kartu ako v roku 2021, keď na šampionáte v Španielsku obsadili konečnú 26. priečku.
Tentoraz ju dostali Chorvátsko a Čína. Slovensko však na MS budú reprezentovať Tomáš Hlavatý ako jeden z trénerov českej reprezentácie a rozhodcovská dvojica Andrej Budzák, Michal Záhradník.
Hrať sa bude v troch nemeckých (Dortmund, Stuttgart, Trier) a dvoch holandských mestách (Rotterdam, 's-Hertogenbosch). Žreb rozdelil tímy do ôsmich základných skupín so štyrmi účastníkmi, tri družstvá sa prebojujú do hlavnej fázy.
V nej sa vytvoria štyri šesťčlenné skupiny, z každej postúpia do štvrťfinále prvé dva tímy. Semifinále i duely o medaily sa budú hrať v 16-tisícovej aréne v Rotterdame, finále je na programe 14. decembra.
Nórky pre dvoma rokmi vo finále MS v Herningu ako obhajkyne titulu podľahli Francúzsku 28:31, vlani v boji o olympijské zlato v Paríži však domácim prehru odplatili (29:21).
Po vlaňajšom triumfe na ME skončil po mimoriadne úspešných pätnástich rokoch na nórskej lavičke Thorir Hergeirsson, aj pod vedením nového kouča Oleho Gustava Gjekstada má tím najvyššie ambície.
Spolufavoritmi turnaja budú aj Dánsko a Francúzsko, na medailu si na domácej pôde trúfajú aj Holanďanky. Druhá spoluorganizátorská krajina Nemecko čaká na cenný kov z MS už 18 rokov.
Debut na svetovom šampionáte absolvujú Egypt, Faerské ostrovy a Švajčiarsko. Faerčanky sa postarali o historický zápis ako zástupkyne najmenšej krajiny, aká sa kedy na MS hádzanárok prebojovala.
Zloženie základných skupín:
A-skupina (Rotterdam): Dánsko, Rumunsko, Japonsko, Chorvátsko
B-skupina ('s-Hertogenbosch): Maďarsko, Švajčiarsko, Senegal, Irán
C-skupina (Stuttgart): Nemecko, Srbsko, Island, Uruguaj
D-skupina (Trier): Čierna Hora, Španielsko, Faerské ostrovy, Paraguaj
E-skupina (Rotterdam): Holandsko, Rakúsko, Argentína, Egypt
F-skupina ('s-Hertogenbosch): Francúzsko, Poľsko, Tunisko, Čína
G-skupina (Stuttgart): Švédsko, Brazília, Česko, Kuba
H-skupina (Trier): Nórsko, Angola, Kórejská rep., Kazachstan