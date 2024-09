Slovenky začínajú prípravu na európsky šampionát, tréner chce zapracovať na detailoch

ŠAMORÍN. Trénerovi slovenských hádzanárok Jorgemu Dueñasovi sa hlásilo na zraze osemnásť hráčok. Jeho tím čakajú v piatok a sobotu zápasy proti Faerským ostrovom v príprave na tohtoročné majstrovstvá Európy. Pre Slovenky to budú prvé súboje od aprílového postupového stretnutia proti Ukrajine v Šali (25:25).

Družstvo trénovalo už v pondelok a kompletný káder ešte doplnia dve hráčky. V utorok sa pripravovali v šamorínskej Morpho Sphere, kde odohrajú aj sobotný zatvorený duel proti Faerčankám. Tie sú taktiež účastníčky ME, ktoré pre nich budú premiérovým vrcholovým podujatím v histórii.

"Hráčky prišli v dobrom fyzickom stave. Problém je, že po piatich mesiacoch bez tímu sa musia dostať naspäť do nacvičených situácií, do toho, ako máme hrať. Na to budeme mať čas počas týchto dní. Zapamätať si veci a pokúsiť sa zlepšiť niektoré drobné detaily z posledného zápasu proti Ukrajine," povedal tréner Dueñas na utorkovom brífingu.

Slovenské hádzanárky sa tešia z postupu na ME 2024. (Autor: TASR)

Pripomenul, že Faerské ostrovy už nepatria k tým slabším súperom. Majú pevnú obranu, dobré súboje jeden na jedného a vychádzajú zo škandinávskej hádzanárskej školy.

Veľmoc z tohto regiónu čaká Slovenky aj na samotných ME, kde zakončia svoje pôsobenie v E-skupine proti Nórsku. Na úvod ich čakajú domáce Rakúsko a Slovinsko. Kouč zatiaľ na podrobnú analýzu súperov v Innsbrucku nemyslí. "S analýzou som ešte nezačal, pretože niektoré tímy vymenili veľa hráčok. Napríklad Slovinsko a Nórsko hrali na olympijských hrách, tieto zápasy mám, ale v tejto chvíli nechcem začať analyzovať. Najbližší mesiac budú hrať prípravné zápasy s novými hráčkami," vysvetlil Dueñas pre TASR. Lancz: Jednoducho hrať kolektívnu hru Súčasťou jeho nominácie je aj Barbora Lancz, dvadsaťdvaročná spojka mala výrazný gólový podiel pri postupovom zápase v Šali. Z 25 gólov svojho tímu vsietila desať, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčok v zápase.

"Sme pripravené dať do toho všetko. Verím, že nás príde podporiť veľa fanúšikov. Na začiatku sezóny sme mali žreb a neviem, či ho považovať za lepší alebo horší. Brali sme to však pozitívne, ako takú prípravu na sezónu, zo všetkého treba vidieť to dobré," zhodnotila. Jej Mosonmagyaróvári KC prehral na úvod s Györom a Ferencvárosom a za kratší koniec ťahal aj v sobotu proti Alba Fehérvár. Lancz napriek svojej pozícii jednej z najlepších strelkýň a doterajšiemu priebehu sezóny tlak necíti. "V apríli pomohla každá hračka, muselo nás byť pätnásť, aby sme ten zápas vyhrali. Či už brankárka, ostatné hračky alebo náhradníčky. Snažím sa na seba nevyvíjať tlak, pretože viem, že mám spoluhráčky, ktoré mi vždy pomôžu. Raz potiahnem ja, inokedy druhá hráčka. Myslím si, že tak by to malo byť - nevyvíjať na seba priveľký tlak, ale jednoducho hrať kolektívnu hru," zhodnotila pre TASR.

Benefičný rozmer Slovenky obsadili vo svojej kvalifikačnej skupine tretie miesto a postúpili na základe postavenia v tabuľkách tretích tímov. Tam sa počítali len výsledky s priamymi postupujúcim a v nich vybojovalo aspoň bod okrem Slovenska len Turecko. Spôsobom postupu napodobnili družstvo spred desiatich rokov, ktoré získalo miestenku na ME v Maďarsku a Chorvátsku po remíze 24:24 s Francúzskom, taktiež v Šali. Predtým boli Slovenky na európskom šampionáte ešte v roku 1994 v Nemecku a na oboch ME skončili napokon dvanáste. Celkovo ich čaká piate vrcholné podujatie, keďže boli aj na svetových šampionátoch v Rakúsku a Maďarsku (1995) a Španielsku (2021). Samotné ME sú na programe od 28. novembra do 15. decembra, Slovenky nastúpia proti Rakúsku 28.11., o dva dni neskôr si zmerajú sily so Slovinskom a na záver ich čaká superfavorit z Nórska (2.12.).