Bol rukojemníkom vojny, sedem mesiacov v Rusku mu stačilo. Je späť v Prešove

PREŠOV. Po sedemmesačnom pôsobení v ruskom klube Donskí kozáci v meste Taganrog a krátkom čase strávenom v ukrajinskom tíme Motor Záporožie sa do Tatrana Prešov vrátil brankár Igor Čupryna.

„Hoci som tam bol pomerne krátko, okúsil som si svoje. Výplata mi buď meškala, alebo som ju vôbec nedostal. Postupne sa to tam vyhrotilo do takej miery, že nemalo zmysel za takých podmienok pokračovať. Odchytal som šesť zápasov. Napokon, po viacerých stretnutiach s prezidentom klubu, mi bolo umožnené z Ruska odísť,“ priblížil Čupryna.

„Za odchodom z ruského klubu boli jednoznačne financie,“ podčiarkol Čupryna po návrate do Prešova, kde sa s rodinou usadil.

Prechod do ukrajinského Záporožia nebol pre neho vôbec jednoduchý.

Pomohlo mu, že je slovenský občan

V čase, kedy hral Motor zápas Ligy majstrov s poľským šampiónom Vive Kielce, Igor Čupryna už druhý týždeň trénoval v Záporoží. Zároveň čakal na dotiahnutie prestupových formalít. Nádeje ale zahatala vojna.

Výprava Motora sa presúvala z Poľska letecky, no v Záporoží pristáť nemohla. Ukrajinský vzdušný priestor uzavreli a let presmerovali do Kyjeva.

Noví Čuprynoví spoluhráči sa teda nevrátili do Záporožia a on sa na istý čas stal rukojemníkom vojnového konfliktu.