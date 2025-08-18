Kolektív ťahal za jeden koniec povrazu, zhodli sa zlaté hádzanárky. Pred MS nemajú strach

BRATISLAVA. So Slovenskom sa na popredné priečky príliš nerátalo, napriek tomu famóznymi kolektívnymi výkonmi dosiahlo až úplný vrchol.
Reč je o našich hádzanárkach do 17 rokov, ktoré si na majstrovstvách Európy vybojovali senzačné zlato.
Do relácie V športom SITE zavítali dve členky víťazného tímu, ktoré majú zhodne po 16 rokov - Zara Barbara Gogolová a najlepšia obrankyňa šampionátu Liliana Gogová.
Cieľ bol oveľa nižší
"Stále nám to nedochádza, že čo sme dosiahli. A že takáto malá krajina by toto mohla dosiahnuť. Ale tešíme sa, najmä s rodinou," uviedla Gogová, ktorú doplnila Gogolová: "Je to úžasný pocit takto oslavovať aj na Slovensku. Tiež si to zatiaľ asi neuvedomujem, neviem, či to vôbec príde. Ale tak sme radi za každú podporu a gratuláciu."
Talentované športovkyne priznali, že cieľom bolo umiestniť sa do 12. miesta, ktoré zaručovalo postup na budúcoročný svetový šampionát hádzanárok do 18 rokov.
"To sa nám podarilo trošku s väčším výsledkom," uviedla s úsmevom posledná menovaná. Gogová vyhlásila, že všetky hráčky o sebe vedeli, že sú "nádejná generácia" a že majú šancu "dosiahnuť niečo veľké".
"Vždy sme hrali so srdcom a fakt ten kolektív je úžasný. A tréneri povedali, že keď dáme za seba každá 100 percent, tak sa nebojíme výsledku."
Na šampionáte nehrali pod tlakom, ten pociťovali najmä krajiny, ktoré hádzanou doslova žijú, aj preto sa Slovenkám hralo o to ľahšie, až napokon dokráčali na zlatý piedestál.
Obe nádejné hráčky pripustili, že súperky ich spočiatku podcenili, ale potom, keď postúpili základnej skupiny, tak si začali všímať ich výsledky.
"A takisto našu hru, lebo bola úžasná, takže určite to bol jeden z dôvodov, prečo sme mali pozornosť iných tímov," priblížila Gogolová.
Do finále nenastupovali v strese, keďže medailu už mali istú. Najligotavejší cenný kov bol už "čerešničkou".
Hviezdna Bartková
V tomto zápase zahviezdila 14 gólmi najlepšia ľavá spojka šampionátu 16-ročná Mária Bartková a jedna z najlepších strelkýň celých ME.
"Majka je skvelá hráčka aj osoba a vieme sa na ňu spoľahnúť najmä v takýchto dôležitých zápasoch. Fakt nám pomohla tými gólmi," povedala Gogolová v relácii V športom SITE, ktorú doplnila Gogová: "Stresové situácie zvládla asi najlepšie proti Dánsku, najmä tie posledné sedmičky. Aj vo finále zachovala chladnú hlavu. Asi najlepšie z nás."
Športovkyne prezradili, že stále dostávajú gratulačné správy, aj keď už nie toľko ako spočiatku, keď im "vybuchli sociálne siete". Dokonca ich ľudia spoznávajú na ulici a oslovujú ich.
V najbližších desiatich dňoch majú zaslúženú pauzu, no bude to "aktívny oddych", čiže si pôjdu zaplávať alebo zacvičiť do posilňovne.
"Určite nemôžeme ostať len tak ležať na gauči, lebo by sa nám všetko to, čo sme budovali dva mesiace, stratilo," uviedla Gogová.
Gogolová prezradila, že už dostala ponuku na prestup, no čaká, kým sa to všetko postupom času vykryštalizuje. Naďalej tak ostáva v Dunajskej Strede, jej spoluhráčka zase v Topoľčanoch.
Pred MS žiadny strach
Na MS v roku 2026 sa neboja toho, aby nedosiahli opäť raz kvalitný výsledok, pokiaľ budú pokračovať v tom, čo začali. Viesť by ich stále mal skúsený tréner Pavol Streicher.
Na finálovom zápase proti Chorvátsku bol prítomný aj kouč ženskej reprezentácie Slovenska Ján Beňadik. Prišiel im osobne všetkým zagratulovať k obrovskému úspechu, ktorý dosiahli, a zrejme si ich takto sledoval pre budúce potreby "áčka".
Jedným z najdôležitejších faktorov triumfu na ME bol aj súdržný kolektív, ktorý si nezávidel a ťahal sa za jeden koniec povrazu. Kamarátkami sú aj v súkromnom živote mimo hádzanárskych paluboviek.
Do budúcna si obe hostky v relácii V Športom SITE želajú hrať v zahraničí, najmä v Maďarsku.
Kluby ako Győri Audi ETO KC a Ferencvárosi TC sú pravidelnými a dá sa povedať, že aj stabilnými, účastníkmi ženskej Ligy majstrov.
Ich sen je zahrať si tam a získať potrebné skúsenosti, ktoré by priviedli do národného tímu a odovzdávali mladším kolegyniam.
V poslednom zápase medzi najlepšou osmičkou v skupine si zahrali proti Dánsku, s ktorým prehrali o jediný gól. O dva dni neskôr sa s rovnakým súperom stretli aj vo štvrťfinále.
"Možno to bolo aj dobré, že sme hrali zase s tým istým družstvom, už sme vedeli, ako sa máme na nich lepšie pripraviť, aj že čo máme hrať," povedala Gogová.
Jej spoluhráčka si myslí, že hoci v spomínanom stretnutí v skupine prehrali, tak dominovali.
"Prehra prišla v ten najlepší moment, nič to nezmenilo na našom výsledku. Boli sme rady za prehru, lebo mali sme im čo vracať. Išli sme do zápasu nabudené."
Oslavy podľa nich boli krajšie priamo v Čiernej Hore, kde sa turnaj konal.
Po záverečnom hvizde to celé vypuklo, mimo televíznych obrazoviek sa vyobjímali s rodinou a fotili sa s trofejou. Následne absolvovali tímovú večeru, kde sa im poďakovali aj tréneri.
Gogolová na záver odkázala mladším športovcov, že aj na Slovensku sa dá dokázať niečo fakt obrovské. Gogová ju doplnila s tým, že sa netreba vzdávať. "Dá sa to dosiahnuť aj u nás, aj keď sme malá krajina."