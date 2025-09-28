Hádzanárky DAC totálne nezvládli prvý polčas. Španielsky súper si vytvoril pohodlný náskok

Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda.
Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda. (Autor: Facebook HC DAC Dunajská Streda - HC DAC Dunaszerdahely)
TASR|28. sep 2025 o 13:31
Slovenský zástupca bojuje o účasť v Európskom pohári EHF.

Európsky pohár EHF - 2. kolo (1. zápas)

Atticgo BM Elche - HC DAC Dunajská Streda 31:21 (21:7)

Najviac gólov: Claudinová Figueiredová 10, Lagunová Contrerasová 6, Agullová Pelegrinová 4 - Pastorková 8, Franušicová 4, Bolzanová 3. Rozhodcovia: Rauchs, Linster (obaja Lux.), 7m hody: 7/5 - 5/5, vylúčenia: 1:3

Diváci: 500

ELCHE. Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda nezvládli prvý zápas 2. kola Európskeho pohára EHF.

Na palubovke španielskeho Atticgo BM Elche prehrali v nedeľu 21:31. Odveta v Dunajskej Strede je na programe o týždeň v nedeľu 5. októbra o 19.00 h.

Úspešnejšie družstvo z dvojzápasu sa prebojuje do 3. kola, kam bol priamo nasadený slovenský šampión MŠK Iuventa Michalovce.

