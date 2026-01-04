Dunajská Streda je v nadnárodnej súťaži stále nezdolaná. Hádzanárky si poistili vedenie

Desiatimi gólmi a tromi premenenými sedmičkami sa na tom podieľala Linea Čočajová.

MOL liga - 11. kolo

HC DAC Dunajská Streda - Sokol Písek 41:31 (21:16)

Najviac gólov: Čočajová 10/3, Franušičová 9, Pastorková 7 - Korešová 11/2, Svobodová 6, Holeňaková 5

Rozhodovali: Haščíková a Kellnerová, 7m: 4/3 - 2/2, vylúčené: 2:2, 220 divákov

Hádzanárky DAC Dunajská Streda zostali v MOL lige nezdolané aj po 11. kole. Na domácej palubovke si v nedeľu poradili so Sokolom Písek 41:31.

Desiatimi gólmi a tromi premenenými sedmičkami sa na tom podieľala Linea Čočajová.

Hráčky druhého Kynžvartu zvíťazili doma nad Olomoucom tesne 31:30. V ďalšom dueli zdolal Sokol Poruba posledný Hodonín 28:23.

Tabuľka MOL ligy

    dnes 18:57
