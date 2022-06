Sezóna NBA je rozhodnutá. Curry priviedol Golden State k ďalšiemu titulu

/zdroj: AFP, AP/

Ime Udoka, tréner Bostonu: "Získali sme skúsenosť, ktorá nás môže posunúť vpred. V tejto sezóne sme zaznamenali progres a dostali sme sa na úplne inú úroveň. Hráči Golden State tam už predtým boli a v mnohých chvíľach to bolo evidentné. Bolí nás to, no uvideli sme, čo môžeme dosiahnuť. Je to iba začiatok, položili sme dobré základy."

Jaylen Brown, hráč Bostonu: "Cítili sme, že tento zápas dokážeme vyhrať. Nedokázali sme však naplniť náš potenciál, čo je trpké. Je to však tak, ako to je. Musíme ísť ďalej a poučiť sa z toho. Teraz je nám ťažko, no celkovo to bola skvelá sezóna."

Steve Kerr, tréner Golden State: "Každý titul je jedinečný a niečím výnimočný. Tento by som označil ako najmenej pravdepodobný. Ak chcete niečo podobné dosiahnuť, chce to skupinovú prácu. My sme mali skvelý kolektív."

Stephen Curry, hráč Golden State: "Ukázali sa naše skúsenosti, náš rodokmeň šampiónov. Toto sme budovali 10-11 rokov. Keď sa vám podarí dostať až takto ďaleko, znamená to pre vás veľa."