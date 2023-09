Na favorizovaných Chorvátov nestačili. Slováci nenadviazali na výkon proti Francúzsku

V prvom polčase sa preukázal kvalitatívny rozdiel oboch tímov. Slováci držali krok iba v úvodných minútach. Chorvátov poslal do vedenia v 7. minúte Sekulič.

O štyri minúty neskôr poslal do dvojgólového vedenia Chorvátsko Kuraja a na 3:0 zvýšil druhým presným zásahom Sekulič. Štvrtý gól do slovenskej siete strelil do prestávky Kustura.

Slováci hrali od začiatku druhého dejstva vabank. V pätici bez brankára sa snažili dotiahnuť na kvalitne organizovaného súpera.