Majster sa na Ligu majstrov naladil jasnou výhrou. Levice sa držia v závese

Hráči Lučenca.
Hráči Lučenca. (Autor: TASR)
TASR|25. okt 2025 o 12:59
ShareTweet0

Prírodovedec Bratislava zdolal Tatran Prešov.

BRATISLAVA. Futsalisti Lučenca zvíťazili v piatom kole extraligy nad Novými Zámkami 6:1.

Pre úradujúceho majstra Slovenska to bola previerka pred blížiacimi sa duelmi v Lige majstrov.

Levice uspeli v Košiciach po výsledku 6:3 a Prírodovedec Bratislava zdolal Tatran Prešov 3:1.

Futsal Extraliga - 5. kolo

Podpor Pohyb Košice - Futsal Team Levice 3:6 (0:4)

Góly: 34., 37. a 39. Palfi - 2. Solorzano, 16. a 17. Ramirez, 19. M. Bielik, 23. Camargo, 28. Da Silva Junior

4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava - FC Tatran Prešov futsal 3:1 (0:1)

Góly: 29. Genčúr, 31. a 39. Haramia - 11. Burcák

MŠK Nové Zámky - FUTSAL KLUB Lučenec 1:6 (0:3)

Góly: 26. Marík - 3. a 36. Belaník, 4. Greško, 15. Ševčík, 31. Rafael, 33. Faizi

Tabuľka futsalovej extraligy

Futsal

    Hráči Lučenca.
    Hráči Lučenca.
    Majster sa na Ligu majstrov naladil jasnou výhrou. Levice sa držia v závese
    dnes 12:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Futsal»Majster sa na Ligu majstrov naladil jasnou výhrou. Levice sa držia v závese