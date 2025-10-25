Majster sa na Ligu majstrov naladil jasnou výhrou. Levice sa držia v závese

BRATISLAVA. Futsalisti Lučenca zvíťazili v piatom kole extraligy nad Novými Zámkami 6:1.
Pre úradujúceho majstra Slovenska to bola previerka pred blížiacimi sa duelmi v Lige majstrov.
Levice uspeli v Košiciach po výsledku 6:3 a Prírodovedec Bratislava zdolal Tatran Prešov 3:1.
Futsal Extraliga - 5. kolo
Podpor Pohyb Košice - Futsal Team Levice 3:6 (0:4)
Góly: 34., 37. a 39. Palfi - 2. Solorzano, 16. a 17. Ramirez, 19. M. Bielik, 23. Camargo, 28. Da Silva Junior
4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava - FC Tatran Prešov futsal 3:1 (0:1)
Góly: 29. Genčúr, 31. a 39. Haramia - 11. Burcák
MŠK Nové Zámky - FUTSAL KLUB Lučenec 1:6 (0:3)
Góly: 26. Marík - 3. a 36. Belaník, 4. Greško, 15. Ševčík, 31. Rafael, 33. Faizi