Futsalisti Lučenca hladko zdolali Bratislavu, východniarske derby pre Košice

Futsalisti tímu Mimel Lučenec.
Futsalisti tímu Mimel Lučenec. (Autor: TASR)
TASR|8. nov 2025 o 22:17
Obhajca titulu strelil päť gólov.

BRATISLAVA. Obhajca futsalového titulu z Lučenca sa po nevydarenom účinkovaní v pohárovej Európe otriasol a v sobotňajšom zápase 6. kola extraligy v Bratislave zvíťazil nad Pinerolou 5:2.

V derby na východe vyhrával Prešov nad Košicami 5:2, záver však patril Podpor Pohybu.

Prvý duel v drese Nových Zámkov odohral Oliveira Melo Junior, kvartetom gólov vystrieľal v Šuranoch víťazstvo pre MŠK.

Futsal Extraliga - 6.kolo:

Tatran Prešov futsal - Podpor Pohyb Košice 5:6 (2:2)

Góly: 19. Mikluš, 19., 30. Straka, 24. Streňo, 25. Kovács - 16., 33., 34., 39. Terpaj, 17. Mikluš vl., 32. Serbin

MŠK Nové Zámky - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 6:4 (1:2)

Góly: 20., 26., 27., 30. Oliveira Melo Junior, 39. Rusnák vl., 40. Prochádzka - 7. Šporánek, 18., 38. Kuma, 22. Haramia

Pinerola 1994 FA Bratislava - FUTSAL KLUB Lučenec 2:5 (1:0)

Góly: 12. Nestorik, 40. Kajaba - 23., 32., 34. Ševčík, 27. Romero Molero, 39. Durval Da Costa Lira

