Slováci sa proti outsiderovi trápili. Gólostroj naštartovali až v druhom polčase

Marián Berky, tréner SR: "Bolo to ťažké. Nevedeli sme dať gól a vlastne odomknúť Turkov. Mali sme množstvo striel, až v druhom polčase sa nám to podarilo. Z brejku sme dostali prvý gól, následne druhý v druhom polčase, čo nebolo dobré. Nabádali sme hráčov, aby boli trpezliví, že máme množstvo šancí, len to potrebujeme zobrať na seba. Drahovský to zobral niekoľkokrát na seba a všetkých divákov presvedčil, že je naozaj strelec, ktorý hráva v španielskej lige."

Tomáš Drahovský, hráč SR: "Dôležité je víťazstvo, lebo zápas sa nevyvíjal úplne dobre. Myslím si, že sme ukázali veľký charakter. Pokračovali sme v tom, ako sme hrali prvý polčas. Nepadalo nám to tam, ale nakoniec je výsledok pekný."