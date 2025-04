Uštedrili im jedinú prehru. Slováci si doma vybojovali účasť v baráži

Kvalifikácia ME 2026 - 3. skupina

Svojho súpera v nej spoznajú po žrebe, ktorý sa uskutoční 21. mája (14.15 h) a zápasy (doma-vonku) sa odohrajú 15. a 24. septembra. Šampionát je na programe od 20. januára do 7. februára 2026.

BRATISLAVA. Slovenskí futsalisti zvíťazili v záverečnom zápase 3. skupiny kvalifikácie o postup na ME 2026 v Litve a Lotyšsku v Bratislave nad Poľskom 1:0 a v skupine obsadili 2. miesto, ktoré im zaručuje účasť v baráži.

Priamy postup na šampionát si vybojovalo Poľsko, ktoré malo isté prvé miesto už pred duelom v Bratislave.

Priebeh zápasu Slovensko - Poľsko

I. polčas:

Zverenci trénera Mariána Berkyho potrebovali v utorok bodovať, keďže Moldavci v dopoludňajšom stretnutí vyhrali v Turecku 5:1 a pri rovnosti bodov mali lepšie vzájomné zápasy.

V úvodnej štvorminútovke mali mierny tlak hostia, ale nedokázali ho využiť. Potom mal dobrú šancu kapitán SR Drahovský, ktorý tesne minul.

Na druhej strane trafil Kaniewski do žrde. Poliaci mohli ísť do vedenia v druhej desaťminútovke, no oba brejky Skiepka zneškodnil brankár Mičuda.