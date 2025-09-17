Výzva, ktorú chceme zvládnuť. Slováci v Gruzínsku s navrátilcom Kozárom, ale bez Drahovského

BRATISLAVA. Slovenskú futsalovú reprezentáciu delí posledná prekážka od postupu na ME 2026.
V dvojzápasovom play off si zmeria sily s Gruzínskom, na ktorého palubovke sa zverenci Mariána Berkyho predstavia vo štvrtok o 18.00 SELČ.
Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Aréne.
Slováci si vybojovali účasť v play off po tom, ako obsadili druhú priečku v 3. kvalifikačnej skupine s trojbodovou stratou na prvé Poľsko. Za nimi skončili nepostupujúce výbery Moldavska a Turecka.
Gruzínci obsadili druhé miesto v 10. kvalifikačnej skupine pred Kosovom a Bulharskom, no nad ich sily bolo priamo postupujúce Francúzsko.
„Súboj o postup na budúcoročný šampionát je zaujímavý aj skutočnosťou, že Slovensko i Gruzínsko na EURO 2022 postúpili do štvrťfinále.
V ňom Slováci podľahli 1:5 Španielsku, Gruzínci v súboji o semifinále prehrali s Ruskom 1:3,“ informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Tréner Berky nominoval na dvojzápas s Gruzínskom 16-členný káder. V Tbilisi sa však bude musieť zaobísť bez vykartovaného kapitána a lídra tímu Tomáša Drahovského, chýbať bude aj Kristián Medoň.
Aj preto tréner už pred zrazom avizoval návrat mimoriadne skúseného Petra Kozára do reprezentácie.
„Mimo hry sú pre kartové tresty Drahovský a Medoň. Ideme do toho s rešpektom voči súperovi,“ povedal tréner Berky po žrebe pre TASR a dodal:
„Z môjho pohľadu je to náročný žreb, ale zároveň výzva, ktorú chceme zvládnuť. Pripravíme sa čo najlepšie a veríme, že náš tím ukáže svoju silu v správny moment.“
Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane.
Kvalifikácia ME vo futsale 2026 - barážové dvojice
Gruzínsko - Slovensko
Taliansko - Kazachstan
Maďarsko - Rumunsko
Belgicko - Bosna a Hercegovina