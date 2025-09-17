Výzva, ktorú chceme zvládnuť. Slováci v Gruzínsku s navrátilcom Kozárom, ale bez Drahovského

TASR|17. sep 2025 o 11:34
Pripravíme sa čo najlepšie a veríme, že náš tím ukáže svoju silu v správny moment, hovorí tréner Berky.

BRATISLAVA. Slovenskú futsalovú reprezentáciu delí posledná prekážka od postupu na ME 2026.

V dvojzápasovom play off si zmeria sily s Gruzínskom, na ktorého palubovke sa zverenci Mariána Berkyho predstavia vo štvrtok o 18.00 SELČ.

Odveta je na programe v utorok 23. septembra o 18.30 h v bratislavskej Gopass Aréne.

Slováci si vybojovali účasť v play off po tom, ako obsadili druhú priečku v 3. kvalifikačnej skupine s trojbodovou stratou na prvé Poľsko. Za nimi skončili nepostupujúce výbery Moldavska a Turecka.

Gruzínci obsadili druhé miesto v 10. kvalifikačnej skupine pred Kosovom a Bulharskom, no nad ich sily bolo priamo postupujúce Francúzsko.

„Súboj o postup na budúcoročný šampionát je zaujímavý aj skutočnosťou, že Slovensko i Gruzínsko na EURO 2022 postúpili do štvrťfinále.

V ňom Slováci podľahli 1:5 Španielsku, Gruzínci v súboji o semifinále prehrali s Ruskom 1:3,“ informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Tréner Berky nominoval na dvojzápas s Gruzínskom 16-členný káder. V Tbilisi sa však bude musieť zaobísť bez vykartovaného kapitána a lídra tímu Tomáša Drahovského, chýbať bude aj Kristián Medoň.

Aj preto tréner už pred zrazom avizoval návrat mimoriadne skúseného Petra Kozára do reprezentácie.

„Mimo hry sú pre kartové tresty Drahovský a Medoň. Ideme do toho s rešpektom voči súperovi,“ povedal tréner Berky po žrebe pre TASR a dodal:

„Z môjho pohľadu je to náročný žreb, ale zároveň výzva, ktorú chceme zvládnuť. Pripravíme sa čo najlepšie a veríme, že náš tím ukáže svoju silu v správny moment.“

Európsky šampionát sa uskutoční 21. januára - 7. februára 2026 v troch mestách - Rige, Kaunase a Ľubľane.

Kvalifikácia ME vo futsale 2026 - barážové dvojice

Gruzínsko - Slovensko

Taliansko - Kazachstan

Maďarsko - Rumunsko

Belgicko - Bosna a Hercegovina

Futsal

