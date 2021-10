Návrat bašty do ligy. Viac tímov z východu by pomohlo, tvrdí tréner Slovenska

KOŠICE. V minulosti získali košickí futsalisti tri tituly majstra Slovenska. V roku 2009 prelomili pod hlavičkou RCS Košice nadvládu na slovenské pomery prakticky neporaziteľného Slov-Maticu Bratislava. V tom čase chodila na futsal do Košíc aj štvorciferná divácka návšteva. Hoci v sezóne 2012/13 obsadili košické tímy v najvyššej súťaži druhé a štvrté miesto, do ďalšieho ročníka sa ani jeden z nich neprihlásil. Nasledovalo osemročné vákuum, ktoré už aktuálne neplatí. V tejto sezóne sa Košice do ligy vrátili a cez víkend čelili slovenskému šampiónovi, ktorého už onedlho čakajú povinnosti v Lige majstrov.

Hráči RCS Košice oslavujú majstrovský titul v sezóne 2008/09. (Autor: SITA)

Všetci sa navzájom poznajú Po úvodnej remíze s Banskou Bystricou (5:5) a výhre v Leviciach (5:2) narazili východniari na úradujúceho majstra z Lučenca. Ten má v kádri trojicu brazílskych legionárov, skúseného Srba Grciča i viacerých slovenských reprezentantov. Prievidzi i Komárnu nadelil dvojciferný počet gólov. A hoci snaživý nováčik nedal favoritovi stretnutia nič zadarmo, prekvapenie sa nezrodilo. Lučenec vyhral 3:1. Zápas bol zaujímavý aj z trénerského pohľadu. Kým na lavičke Lučenca sedí Marián Berky, ktorý je zároveň reprezentačným trénerom Slovenska, Košice vedie Richard Bačo. Ten je v seniorskej reprezentácii Berkyho asistent a na starosti má aj výbery do 21 a 19 rokov.

„V každom zápase sa učíme. Je vidieť, že liga tu dlho nebola a hráči s ňou nemajú skúsenosti. V danej chvíli nevedia správne reagovať, ale to je normálne. Dúfam, že do konca sezóny to už bude oveľa lepšie,“ povedal Bačo. Mrzelo ho, že súpera neprinútili k väčšej aktivite. „Hral toľko, koľko mu stačilo. Z našej strany bolo vidieť prílišný rešpekt, báli sme sa ísť do zakončenia,“ poznamenal Bačo, ktorý viedol Košice aj pri spomínanom titule pred dvanástimi rokmi.

Ku Košičanom v kádri Lučenca patrí aj kanonier Peter Serbin (vpravo). (Autor: Daniel Dedina)

„Bol to zaujímavý zápas. Hrali sme proti tímu, ktorý vedie môj asistent v reprezentácii a výborný tréner. Aj v našom tíme sú košickí odchovanci, všetci sa navzájom poznáme, a o to je to ťažšie. Myslím si, že sme boli o dva góly lepší, ale súper tiež ukázal svoju silu,“ hodnotil Berky. Výsledok sa postupne dostaví Klub s názvom Podpor Pohyb Košice by sa v tejto sezóne rád pohyboval v hornej polovici tabuľky. „Našim hlavným cieľom je dávať šancu odchovancom, vychovávať hráčov a výsledok sa dostaví. Nie túto sezónu, možno ani ďalšiu, ale časom určite,“ vraví prezident klubu Matúš Hudák.

Má metropola východu potenciál vrátiť sa na slovenský trón? „Určite áno. Košice sú bašta futsalu, ale problém je to, že sa tu osem rokov nehral a všetci dobrí hráči odišli preč, či už do slovenských klubov alebo do zahraničia.

Mladých nemáme toľko, aby sme hrali len s nimi. Museli sme stiahnuť aj starších hráčov, ktorí hrajú svoj štandard,“ vysvetlil Bačo. „Všetko v dnešnej dobe závisí od financií, ale verím, že skúsení hráči s košickou minulosťou budú chcieť ukončiť kariéry doma a zahrať si spolu,“ tvrdí Hudák.

Košičania by sa radi vrátili na stratené méty. (Autor: kosiceonline.sk)

V Lučenci už myslia na Ligu majstrov Hoci pre Lučenec môže ísť do budúcna o priameho konkurenta, návrat Košíc víta aj Marián Berky. „Škoda, že v lige nie je viac tímov z východu, či už Prešov, Humenné alebo viac košických tímov. Pamätám si, keď až tri hrali na vysokej úrovni. Prilákalo by to možno viac mladých hráčov a bolo by ešte viac reprezentantov,“ zamyslel sa. Hoci slovenská liga sa naplno rozbieha, v Novohrade už myslia aj na veľký futsalový sviatok, ktorý ich čaká v závere mesiaca.