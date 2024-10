Lučenec čaká obrovská výzva, v Lige majstrov bude čeliť najväčšiemu favoritovi

NYON. Futsalisti Mimelu Lučenec si zahrajú v elitnom kole Ligy majstrov v D-skupine proti organizátorom miniturnaja Illes Balears Palma, kazašskému Futsal Club Semej a poľskému tímu Record Bielsko-Biala.

Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídel Európskej futbalovej únie v Nyone.

Elitné kolo sa hrá skupinovým spôsobom na miniturnajoch a je na programe do 26. novembra do 1. decembra.

Žreb rozdelil šestnásť postupujúcich do štyroch skupín, pričom z každej postúpi do májového Final Four len víťazný tím.