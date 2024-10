Futsalisti Lučenca siahajú na životný úspech, na domácej pôde zabojujú o európsku elitu

Do elitnej fázy tejto súťaže sa dostanú iba víťazi ôsmich skupín, takže každý zápas turnaja bude mimoriadne dôležitý. Turnaj sa hrá v dňoch 23.- 26. októbra.

Okrem domácej súťaže, ktorú ovládli päťkrát po sebe, zvládli zdvihnúť nad hlavy aj slovenský pohár, a to už dvakrát.

Do skupinovej fázy sa prebojovali tamojší futsalisti z kvalifikácie.

Na vedúce SoVo stráca tri body, avšak má duel k dobru. Po dráme, ktorá vyústila do piateho rozhodujúceho duelu finále play-off, sa stal majstrom.

„Snaha je nájsť ideálnu kombináciu a zostavu do Ligy majstrov. Dnešný zápas mi toho veľa ukázal. Viem, s ktorými hráčmi budeme viac počítať. S výsledkom sme spokojní,“ priblížil Berky.

Gruzínske Georgians Tbilisi je v domácej lige taktiež na tretej priečke. Bod stratili za jednu remízu, na vedúci tím FC PSP stráca dva body.

Práve s týmto klubom hrali finále play off, no k dráme nedošlo, súťaž ukončili suverénnym triumfom 3:0 na zápasy. V kvalifikácii do skupinovej fázy nestratili ani bod.

Maltský St. Andrews môže znieť ako outsider, no nie je to tak. Ostrovný klub si zahral v elitnej fáze LM v ročníku 2022/23. Do Lučenca cestoval ako skúsený tím, keďže v kvalifikácie hrať nemusel.