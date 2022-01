Futsalisti sú už v Groningene. Tešia sa na technickejších Chorvátov

GRONINGEN. Sobotným zápasom s favorizovaným Chorvátskom (14.30 SEČ) zavŕšia slovenskí futsalisti program základnej C-skupiny na EURO 2022 v Holandsku.

S balkánskym súperom si to rozdajú v priamom súboji o postup do štvrťfinále, potrebujú na to vyhrať, Chorvátsku stačí remíza. Duel v priamom prenose odvysiela RTVS na Športe.

Vo štvrtok sa Slováci presunuli do Groningenu z Amsterdamu, kde v Ziggo Dome odohrali prvé dva zápasy.

S favoritom turnaja Ruskom prehrali vysoko 1:7, s Poľskom remizovali 2:2, keď neudržali vedenie.