Po desiatich rokoch nastane zmena na pozícii trénera Slovenska. Šport je krásny, hovorí bývalý kouč

BRATISLAVA. Marián Berky končí po desiatich rokoch vo funkcii hlavného trénera slovenskej futsalovej reprezentácie.
Počas svojho pôsobenia odkoučoval viac ako 100 reprezentačných zápasov.
Berky pôsobil vo svojej funkcii od septembra 2015, bol tiež pri historickom postupe na majstrovstvá Európy 2022 v Holandsku, kde sa so slovenským tímom dostal do štvrťfinále. „Dnes sa uzatvára jedna veľká etapa môjho športového života.
Po desiatich rokoch sa lúčim s reprezentačnou lavičkou, ktorá pre mňa znamenala všetko. Prežil som s ňou najväčšie víťazstvá, ale aj najťažšie pády.
Som nesmierne hrdý, že som mohol byť pri historických momentoch slovenského futsalu, stáť pri prvom postupe na ME, vidieť chalanov bojovať a prejsť cez silnú skupinu až do štvrťfinále, v ktorom už bol španielsky tím nad naše sily.
Najväčšia výhra pre mňa vždy bola možnosť stáť vedľa týchto hráčov s mojimi kolegami a nosiť slovenský znak na hrudi.
Šport je krásny, lebo prináša emócie, kamarátstva, radosť aj bolesť. Odchádzam s pokorou, hrdosťou a s vedomím, že moje srdce bude vždy biť pre slovenský futsal,“ uviedol Berky pre Slovenský futsal.
Jeho prínos, dlhoročnú prácu a výsledky ocenil aj prezident Slovenského futsalu Norbert Sališ: „Ja som sa s Mariánom spoznal osobne až po mojom nástupe na zväz a myslím, že sme si od začiatku ľudsky sadli a veľmi dobre rozumeli.
Som rád aj za tú krátku dobu, pretože ide o odborníka v svojom remesle a aj keď som od začiatku cítil, že po dlhej dobe pri reprezentácii začína byť unavený, viem, že slovenskému futsalu ešte má čo dať.
Potrebuje trošku oddych, nabrať energiu a časom prídu nové výzvy a motivácie. Určite budeme pokračovať v spolupráci na úrovni vzdelávania a rôznych projektoch na podporu rastu futsalu, a nakoľko je Bery mladý chlap, nikde nie je napísané, že v budúcnosti ešte nemôže viesť reprezentačné mužstvo.
V mene slovenského futsalu mu teda ďakujem za skvelo odvedenú prácu a prajem veľa síl a odhodlania.“