Veľké sklamanie zavládlo v tíme Slovenska. Drahovský: Postup bol veľmi blízko

BRATISLAVA. Slovenským futsalistom nestačilo na postup na ME 2026 víťazstvo 5:3 nad Gruzínskom v utorkovej odvete play off.
V konečnom zúčtovaní im chýbal jediný gól, keďže minulý štvrtok prehrali v Tbilisi 1:4.
Po zápase v Bratislave hovorili o veľkom sklamaní, ale aj o hrdosti na bojovný výkon, ktorý takmer priniesol malý futsalový zázrak. Druhú účasť na ME po roku 2022 sa im však nepodarí zopakovať.
„Sme smutní, lebo hráči si zaslúžili postúpiť. Ukázali bojovnosť a je to smutné, lebo táto generácia si to po tých rokoch zaslúžila, najmä tí starší,“ povedal po odvete pre TASR tréner Marián Berky.
„Sklamanie, škoda. Chýbal ten jeden gólik, aby sme sa dostali do predĺženia. Mali sme naozaj kvantum šancí, ktoré sme mohli premeniť.
Keď sme boli na koni, tak sme dostali gól, ale chalani dreli celý zápas.
Výborní fanúšikovia nás hnali celý zápas dopredu. No škoda, sme sklamaní, že sme nepostúpili na EURO,“ smútil brankár Tomáš Mičuda.
Predĺženie bolo blízko
Návrat lídra tímu Tomáša Drahovského po treste za karty priniesol sľubovaný rozdiel oproti úvodnému stretnutiu, ktoré Slováci prehrali 1:4.
Kapitán národného tímu hovoril pred odvetou o dôležitosti strelenia prvého gólu čo najskôr.
Ešte pred ním hrali s väčšou ľahkosťou Gruzínci, ofenzívny prejav domácich bol naopak kostrbatý. Scenár sa zmenil po Drahovského gólovom voleji po rohovom kope v 6. minúte.
Dvojnásobný najlepší strelec španielskej ligy hrozil rovnakým spôsobom aj v ďalšom priebehu, a to obomi nohami, pričom raz trafil tyč.
Výborná pasáž Berkyho zverencov druhý gól nepriniesla, Gruzínci naopak vyrovnali.
Drahovského gól pred prestávkou a Belaníkov presný zásah s výrazným prispením gruzínskeho brankára tesne po nej však dostali približne tisícku divákov do varu. Hostia ale taktiež ukázali svoju kvalitu a opäť menili skóre, keď to potrebovali.
Mrzieť môže najmä gól na 3:2, pred ktorým Ševčík skvele napravil Drahovského chybu, no následne sa nedohodli a ponúkli súperovi ďalšiu šancu.
Slovenskí futsalisti sa nepoložili ani po vyrovnaní hostí na 3:3, keď ešte v hre s „lietajúcim“ brankárom dvakrát skórovali zásluhou Zaťoviča a Bača, no tutovky na vynútenie si predĺženia už nevyužili.
Drahovský ocenil fanúšikov
„Všetci sú sklamaní. Na jednej strane sú asi hrdí na ten výkon, na druhej strane smutní, lebo nie je z toho ten vytúžený postup, ku ktorému sme boli veľmi blízko.
Gruzínci boli celkovo asi trošku šťastnejší ako my. Viedli sme už 3:1, boli sme blízko a oni dali zase gól. Vedeli, že majú náskok a každý gól bude mať pre nich cenu zlata,“ skonštatoval Drahovský pre TASR.
Strelec dvoch gólov v odvete vyzdvihol aj atmosféru v bratislavskej Gopass Arene: „Hralo sa mi veľmi dobre. Pre mňa to bol prvý oficiálny zápas v sezóne, takže bol trošku ťažký, neobvyklý.
Ale treba poďakovať divákom, ktorí nás hnali za výsledkom až do poslednej sekundy. Bodaj by chodili v takomto, alebo ešte väčšom počte aj na ďalšie zápasy a chlapcom takto pomáhali.
V takejto atmosfére sa hrá inak, ako keď je tu málo ľudí, takže by som ich chcel poprosiť, aby ďalej chodili a ďalej podporovali tento tím.“
Konečný výsledok mrzí
Jednou z postáv duelu bol brankár Mičuda, ktorý okrem viacerých výborných zákrokov dokázal zneškodniť penaltu najlepšieho gruzínskeho strelca Ghavtadzeho. V ofenzíve zas Slováci predviedli oveľa živší výkon ako v Tbilisi.
„Povedali sme si, že hráme doma, pred našimi divákmi. Vrátil sa 'Draho' po kartách, tak sme boli v plnej sile.
Manko troch gólov nás hnalo dopredu, že musíme byť aktívni, dávať góly. Chytalo sa mi super, pred fantastickými fanúšikmi.
Moja úloha je pomôcť čo najviac chalanom. O to sa vždy snažím a som rád, že to tak vyšlo, ale naozaj mrzí ten konečný výsledok,“ reagoval Mičuda, brankár majstrovského Lučenca.
Dva zlepené góly rozhodli
Drahovský pred odvetou avizoval, že pásku zrejme ponechá ďalšiemu lídrovi Petrovi Kozárovi, ktorý sa na play off vrátil do reprezentácie. Na rukáv si ju napokon predsa len nasadila letná posila talianskej Catanie.
Prínos kapitána vyzdvihol tréner Berky: „Tomáš je top hráč, hrá tam, kde hrá, a preto je líder celého mužstva.
Zaslúži si veľkú pochvalu od všetkých, či už spoluhráčov, trénerov a ďalších generácií, ktoré s ním možno ešte budú hrať. Dúfam, že tí mladší sa dotiahnu a budú chcieť dosiahnuť taký vrchol, ako on.“
V konečnom zúčtovaní sa môžu zdať ako rozhodujúce dva „zlepené“ góly Gruzíncov v úvodnom stretnutí.
„Určite chýbal lepší výsledok z Gruzínska, ale aj šťastie pri niektorých strelách, ktoré boli nie úplne dotiahnuté. Aj Zaťovič v závere, alebo Ševčík, proste trošku šťastia a možno by sme to zlomili.
Boli tam aj ďalšie príležitosti a škoda, že aj v power play to bolo také ustráchané, niekedy aj zbrklé, ale čas nás tlačil.“
Berky pri reprezentácii končí
Berkymu po play off končí zmluva. V pozápasovom rozhovore v prenose na STVR Šport povedal, že išlo o jeho posledný zápas pri kormidle národného mužstva:
„Bol som už rozhodnutý, že končím, lebo desať rokov pri reprezentácii, to je dlhý čas.
Čakal som, že postúpime, a potom by som to s noblesou odovzdal ďalším trénerom, ktorí by mohli na tom stavať a užili by si aj EURO.“