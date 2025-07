Kajrat? Toto by nám proti nim nestačilo. Weiss vie, čo čaká Slovan v Kazachstane

MOSTAR. Futbalisti Slovana Bratislava splnili cieľ a postúpili do 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026. V 2. predkole po domácom triumfe 4:0 remizovali v Bosne s HŠK Zrinjski Mostar 2:2, tréner Vladimír Weiss bol po zápase spokojný len s výsledkom. S výkonom už nie, no ako uviedol, dôležité bolo tentoraz niečo iné. Na štadióne pod Bijelim Brijegom sa hral 70 minút futbal medzi šestnástkami, šancí bolo na oboch stranách minimum. V 72. minúte však premenil Nemanja Bilbija penaltu a krátko na to Jakov Pranjič strelil druhý gól.

„Postupový cieľ sme naplnili, aj keď nie po dobrom výkone. Hráčom som prízvukoval, že sa treba koncentrovať, dejú sa aj zázraky, našťastie, dnes sa to nestalo. V prvom polčase to bolo ešte ako-tak, no po prestávke sme začali byť nepozorní, boli sme málo aktívni, s pribúdajúcim časom sme si mysleli, že to máme vo vrecku. Zrazu prišli dva góly, po ktorých sa mužstvo prebralo,“ uviedol Weiss pre klubový web.

Fotogaléria zo zápasu Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava (odveta 2. predkola Ligy majstrov) 4 fotografií

Potom si totiž vzal slovo striedajúci Dávid Strelec. Dvoma gólmi v rozmedzí od 80. do 87. minúte dvakrát prekonal domáceho brankára Davida Karačiča a uzavrel skóre zápasu. „Cítil som sa dobre, tvrdo som makal a vrátilo sa mi to. Pri prvom góle mi Tigran Barseghjan veľmi dobre pretlačil loptu po peknej akcii s Markom Toličom. A pri druhom sa tuším Nino Marcelli šmykol, myslel som si, že mi bude dávať z prvej za obranu, tak som išiel do toho troška skôr, ale stihol sa rýchlo postaviť, dostať pod tlak obrancu a ten spravil chybu. A to som využil. Ale my sme sa podľa mňa z môjho pohľadu zbytočne stiahli a nechápem prečo. A potom sme sa báli o výsledok. Našťastie sme sa zobudili a začali sme ich vysoko napádať, potom sme aj získavali lopty a robili sme to, v čom sme silní,“ uviedol 24-ročný útočník.

Strelec nastúpil do hry v 65. minúte. Po domácom zápase, v ktorom nastúpil od začiatku, mal menší zdravotný problém, nehral ani počas víkendu v ligovom zápase v Prešove. “Bolelo ma koleno, dá sa povedať, že tri dni som ho ani nevedel ohnúť, našťastie rezonancia ukázala, že to je len silno narazené. Ale tak narazené koleno som ešte nemal, aj ma to obmedzovalo v druhom polčase prvého zápasu. Som rád, že sa to zlepšilo, ešte v pondelok som to cítil pri každej strele na tréningu, ale v zápase to už bolo relatívne okej,“ doplnil autor troch gólov v dvojzápase s Mostarom. VIDEO: Zostrih zápasu Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava

Tréner slovenského šampióna bol spokojný s niektorými individuálnymi výkonmi. „Dávida Strelca som plánoval takto nasadiť, keďže už v domácom zápase mal cez polčas zdravotný problém. Začal Mykola Kucharevyč, ktorý to odbehol a odjazdil, no nemal podporu. Ako celok sme nepodali dobrý výkon. Musím však vyzdvihnúť Rahima Ibrahima, ktorý bol najlepší hráč na ihrisku, vynikal bojovnosťou, hral výborne, váži si, že je v Slovane. Ostatní sa k nemu musia priblížiť tým, akú silu a dynamiku do hry dáva.“

"Belasí" sa v 3. predkole stretnú s kazašským tímom Kajrat Almaty. V prvom dueli nastúpia 5. alebo 6. augusta na pôde súpera, odveta je na programe 12. augusta. „V sobotu nás čaká doma liga a v stredu duel v Kazachstane, čiže náročný program s cestovaním. Kajrat hral v utorok fantasticky (v odvete zdolal Kuopio 3:0 - pozn.), bude to tam veľmi ťažké, tri roky som tam pôsobil a viem, čo nás tam čaká. Toto by nám proti nim určite na postup nestačilo.

Súvisiaci článok Slovan mal pasáž hrôzy, Weiss vyletel z lavičky. Eso ho vykúpilo

Pred duelom v Mostare by som remízu bral, no mužstvu som pripomínal, že nejdeme hrať na to, aby sme inkasovali, čo sa žiaľ stalo. Potom sme to dôstojne dohrali na 2:2. Pohár sa hrá na postup. Ideme do tretieho kvalifikačného kola a uvidíme, čo nás tam čaká. Máme splnený základný bod v podobe istoty európskej jesene, uvidíme, na čo budeme mať v ďalších kolách,“ povedal Weiss.