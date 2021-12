Mladíkov čaká v Lige majstrov veľká výzva. Do Žiliny príde veľkoklub

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina spoznali súpera v mládežníckej Lige majstrov. V play off o osemfinále vyzvú taliansky Inter Miláno.

Rozhodol o tom utorňajší žreb v Nyone.

Súboj o osemfinále sa hrá na jeden zápas, ktorý hostí práve Žilina ako postupujúci klub z majstrovskej vetvy.

Inter sa dostal do play off zo skupinovej fázy, v skupine C obsadil druhé miesto za Realom Madrid.

Duel sa odohrá 8. alebo 9. februára 2022.