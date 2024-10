Šurnovská verí v úspech proti Walesu. Prvýkrát hráme o niečo také veľké, hovorí

POPRAD. Martina Šurnovská dúfa, že slovenské futbalistky uhrajú dobrý výsledok v prvom zápase prvého kola play off o postup na budúcoročné ME proti Walesu.

"Je to asi prvýkrát, keď hráme o niečo také veľké. Sme o krok bližšie, ako sme boli kedysi a verím, že sa nám podarí to, čo by chcel každý. Či uspejeme alebo nie však uvidíme o 10 dní."

Oba tímy si spolu zahrali štyrikrát a vzájomná bilancia je vyrovnaná. V roku 2013 sa dva zápasy skončili remízou, pred deviatimi rokmi sa najprv tešili Walesanky a potom aj Slovenky.

"Na zápas sa tešíme rovnako, ako na každý iný. Určite však pre nás tento dvojzápas znamená oveľa viac ako predchádzajúce. Budeme robiť všetko pre to, aby sme to zvládli. Je to niečo, čo sa nehrá každý rok. Momentálne necítim žiadny tlak, ale možno to bude s pribúdajúcimi dňami iné," povedala Mikolajová.

Ku kvalitnému výsledku v prvom zápase má prispieť aj výrazná divácka podpora. Predstavitelia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) spolu s generálnym partnerom pripravili bohatý sprievodný program a očakávajú prekonanie najvyššej návštevy na ženský národný tím.

V Žiline v roku 2013 prišlo na súboj kvalifikácie MS 2015 proti favorizovanému Nemecku 1128 divákov. Na piatkový duel bolo v pondelok predaných už viac ako tisíc lístkov, čiže rekord by mal byť prekonaný.

"Konečne. Ja sa teším. Verím, že príde čo najviac ľudí. Myslím si, že si to zaslúžime aj my, aby sa ľudia na nás chodili pozerať, pretože doteraz to tak nebolo," zdôraznila Šurnovská.