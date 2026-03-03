Hrozivá správa pre Brazíliu. Útočník Realu Madrid sa zranil a nezahrá si ani na MS

Brazílsky futbalista Rodrygo pre zranenie nebude môcť štartovať na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Útočník Realu Madrid si roztrhol skrížený väz v pravom kolene a v tejto sezóne si už nezahrá. Informoval o tom španielsky denník Marca.
Rodrygo sa zranil v pondelňajšom dueli La Ligy proti Getafe, v ktorom v druhom polčase striedal.
Na trávnik vybehol v 55. minúte a prezentoval sa tromi strelami. Ani on však neodvrátil prehru Realu 0:1, po ktorej „biely balet" stráca na vedúcu Barcelonu štyri body.
Rodrygo od začiatku februára mesiac pauzoval pre zápal v kolene.