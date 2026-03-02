Vylúčenie Iránu z majstrovstiev sveta? Úplný nezmysel, vraví olympijský predstaviteľ

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. mar 2026 o 16:20
ShareTweet0

FIFA situáciu na Blízkom východe monitoruje.

Potenciálne vylúčenie Iránu z MS 2026 vo futbale v súvislosti so súčasnou vojenskou situáciou na Blízkom východe je podľa olympijského predstaviteľa Kaweha Niroomanda úplným nezmyslom.

Sedemdesiattriročný funkcionár je bývalý volejbalista, tréner a rodák z iránskeho hlavného mesta Teherán.

„Takýmito krokmi sa na úrovni medzinárodného športu nikdy nič nedosiahlo, a tak to bude aj teraz. V tomto prípade by bol Irán ešte viac izolovaný a tlačený smerom, ktorý nie je lákavý. Preto je to úplný nezmysel,“ citovala olympijského funkcionára agentúra DPA. Veľké športy by podľa neho mali ľudí spájať, nie rozdeľovať.

Diskusia o možnom vylúčení z MS v USA, Mexiku a Kanade sa začala po vojenskom útoku Spojených štátov a Izraela na Irán. Pri nich prišiel v sobotu o život aj tamojší najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) situáciu monitoruje a jej prioritou je zaistiť bezpečný turnaj, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky kvalifikované tímy.

Podľa Niroomanda, ktorý je kritikom iránskej vlády, sa jeho krajania boja a mentálne sú medzi nádejou a strachom: „Tento vojenský útok zlikvidoval najvyššieho vodcu islamskej republiky a niekoľko ďalších osôb spolu s ním. To však nie je riešenie.“

Reprezentácie

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Vylúčenie Iránu z majstrovstiev sveta? Úplný nezmysel, vraví olympijský predstaviteľ
dnes 16:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Vylúčenie Iránu z majstrovstiev sveta? Úplný nezmysel, vraví olympijský predstaviteľ