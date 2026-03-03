Sto dní pred začiatkom majstrovstiev sveta je mnoho otázok. Rieši sa situácia v Mexiku i Iráne

Sto dní pred začiatkom je okolo futbalových majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku stále množstvo otázok týkajúcich sa nielen bezpečnosti v hostiteľských krajinách.
V Mexiku, kde by v prípade postupu z baráže odohral dva zápasy aj český národný tím, vypukli nepokoje po zabití drogového bossa Nemesia Rubéna Oseguery Cervantesa.
Po sobotňajšom útoku USA a Izraela na Irán, pri ktorom zahynul tamojší najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, je ohrozený štart iránskej reprezentácie.
Irán má na šampionáte odohrať všetky tri zápasy v skupine v USA. Vlani v decembri Iránci bojkotovali žrebovanie skupín vo Washingtone, pretože americká vláda podľa médií odmietla udeliť vstupné víza trom funkcionárom vrátane prezidenta národnej asociácie Mehdiho Tádža.
„Vláda Spojených štátov zaútočila na našu krajinu, to určite nezostane bez odozvy. Zatiaľ je ťažké povedať, aká bude, o tom rozhodnú najvyšší predstavitelia našej krajiny. V tejto chvíli je však ťažké pozerať na letný šampionát s nejakou nádejou,“ povedal Tádž pre národnú televíziu IRIB po sobotňajších útokoch.
Majstrovstvá sveta sa budú po prvý raz hrať za účasti 48 tímov. Irán zatiaľ oficiálne nenaznačil bojkot turnaja, ak by sa k nemu však uchýlil alebo by mu nebolo umožnené vyslať mužstvo do USA, pravdepodobne by ho nahradila iná reprezentácia z Ázie.
Z tímov, ktoré sa na šampionát neprebojovali, sa v kvalifikácii najďalej dostal Irak. Ten ešte čaká medzikontinentálne play-off s lepším zo zápasu Bolívia – Surinam. V prípade úspechu a postupu Iraku na MS by boli ďalší „v poradí“ Spojené arabské emiráty.
„Je príliš skoro, aby sme všetky možnosti komentovali podrobnejšie. Situáciu však samozrejme pozorne sledujeme,“ citovala agentúra SID generálneho tajomníka FIFA Mattiasa Grafströma.
V Iráne, ktorý odpovedal na sobotňajší útok USA a Izraela ostreľovaním židovského štátu i ďalších krajín na Blízkom východe, boli vzhľadom na štyridsaťdňový smútok za zabitým Chameneím zrušené nielen ligové zápasy, ale aj prípravné stretnutia pred majstrovstvami sveta plánované na marec.
Ázijská futbalová konfederácia odložila najbližšie zápasy ázijskej Ligy majstrov v Spojených arabských emirátoch a v Katare, na ktorých sa mali zúčastniť aj tímy zo Saudskej Arábie a Iránu.
V Mexiku sa začali nepokoje po zabití drogového bossa prezývaného El Mencho. Členovia jeho kartelu v reakcii podpálili obchody a zablokovali cesty v 20 z 32 mexických štátov a Mexiko muselo na potlačenie stretov nasadiť 10 000 vojakov. Neprežili desiatky ľudí.
V čase nepokojov sa pred týždňom odohral prípravný zápas, v ktorom mexická futbalová reprezentácia zdolala Island 4:0. Stretnutie v Santiagu de Querétaro sa hralo pod prísnou ochranou ozbrojených zložiek.
Napätá bezpečnostná situácia v krajine sa môže týkať aj českej reprezentácie, ktorú čaká baráž o postup na konci marca. Česko by v skupine odohralo dva duely v Mexiku a jeden v Atlante.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zdôraznila, že fanúšikom počas MS nebude hroziť nebezpečenstvo. Futbaloví priaznivci sú však aj napriek tomu v neistote.
O turnaj v USA, Kanade a Mexiku je pritom napriek často kritizovanej vysokej cene vstupeniek obrovský záujem.
FIFA uviedla, že sa predá všetkých približne sedem miliónov lístkov. V prvej fáze predaja, počas ktorej išli do predaja dva milióny vstupeniek, bol záujem až tridsaťnásobný.