Slovenky nastúpia proti mladým Američankám. Fischerová: Raz z nich budú hviezdy

Slovenské futbalistky čaká posledný zápas v roku 2025. V piatok 28. novembra o 16.00 h si v NTC Senec zmerajú sily s tímom USA do 23 rokov.
Bude to previerka pred štartom kvalifikácie o postup na MS 2027, ktorá sa začne už v marci budúceho roka.
Slovenské futbalistky sa na toto meranie síl pripravujú od pondelka v Senci. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybaviť súpera, ktorý sa výkonnostne približuje tímom z A-skupiny.
Dievčatá sú zdravotne v poriadku, hoci sme mali menší problém pri brankárke Opálkovej, ale už dnes už pôjde do tréningu,“ vyjadril sa pre futbalsfz.sk asistent trénera Michal Švihorík.
„Vieme, že je to naša posledná previerka pred štartom kvalifikácie a chceme sa zamerať najmä na defenzívu, keďže v Lige C nás súperi v tomto smere až tak nepreverili.“
Zverenky trénera Petra Kopúňa začnú kvalifikáciu 3. marca doma s Lotyšskom a o štyri dni neskôr vycestujú na stretnutie s Portugalskom.
Obrankyňa švédskeho AIK Štokholm Patrícia Fischerová sa na stretnutie veľmi teší. „Je to skvelé, že máme možnosť si zmerať sily s americkým tímom do 23 rokov. Sú v ňom totiž skvelé futbalistky a raz z nich určite budú svetové hviezdy.
Ja sa na tento duel veľmi teším. Nestáva sa často, že Američanky vycestujú za zápasmi do Európy. Podľa mňa to bude výborná previerka pred ostrými kvalifikačnými stretnutiami.“
Útočníčka poľského Orlenu Gdaňsk Klaudia Fabová tiež veľmi privítala možnosť nastúpiť proti USA WU23.
„Bude to zaujímavý zápas. Tréneri nás celý týždeň pripravujú na silu Američaniek a ja verím, že sa nám podarí zakončiť rok 2025 dobrým výsledkom,“ dodala Fabová pre futbalsfz.sk.