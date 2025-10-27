Nepríjemné správy z reprezentácie. Slovenská futbalistka utrpela otras mozgu

SENEC. Slovenské futbalistky chcú proti Maďarkám v druhom prípravnom stretnutí v októbrovom asociačnom termíne dosiahnuť lepší výsledok ako v prvom.
Duel je na programe v utorok 28. októbra o 16.00 v NTC Senec. V prvom prípravnom stretnutí podľahli Ukrajine 1:2.
Stretnutie proti Ukrajine hrali zverenky Petra Kopúňa od 38. minúty v oslabení. Jana Vojteková videla za svoj zákrok červenú kartu. Do kabíny predčasne odišla aj Ľudmila Maťavková, po zrážke so súperkou musela ísť do nemocnice na vyšetrenie.
„S Ľudkou do súboja s Maďarskom počítať nemôžeme, vyšetrenie ukázalo, že má otras mozgu. Ostatné hráčky majú menšie šrámy, ale sú pripravené nastúpiť,“ uviedol asistent trénera Michal Švihorík podľa oficiálnej stránky Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Rýchlonohá obrankyňa Laura Retkesová vie, že Maďarky budú tiež náročný súper. „Hrajú troška iný štýl ako Ukrajinky, kombinačnejší, to by nám mohlo vyhovovať,“ uviedla.
Skúsená Kristína Košíková priznala, že po dueli s Ukrajinou bolo dôležité dobre zregenerovať.
„V nedeľu, teda deň po stretnutí, sme mali iba regeneračný tréning a masáže, čo mi veľmi pomohlo. Ja bývam najviac unavená dva dni po zápase, ale teraz to tak nie je, cítim sa fajn.“