MS vo futbale budú streamované online. FIFA sa dohodla na spolupráci s YouTube

Spoločnosť YouTube sa dohodla s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) na spolupráci počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla 2026).
Vďaka nej budú môcť vysielatelia s právami streamovať zápasy šampionátu naživo na video platforme, ktorá ponúka globálny prístup mladým ľuďom.
FIFA oznámila „prelomové partnerstvo“, ktoré má povzbudiť držiteľov práv na MS 2026, aby vysielali na YouTube prvých 10 minút zo zápasov.
Podľa AP by to bolo v podstate „predjedlo“, ktoré má podnietiť mladých fanúšikov, aby potom sledovali duely na tradičných kanáloch, ako je sieťová televízia.
Okrem toho vysielatelia „budú môcť streamovať vybraný počet stretnutí v plnom rozsahu na svojich kanáloch na YouTube, čím zaujmú globálne publikum a propagujú platformu, kde sa dá sledovať viac zápasov,“ uviedla FIFA.
FIFA sa takisto zaviazala zdieľať časť svojho archívu z MS na YouTube „vrátane kompletných minulých zápasov a mnohých ďalších ikonických momentov v histórii športu“. YouTube bol sponzorom FIFA nižšej úrovne aj na svetovom šampionáte v roku 2022 v Katare.