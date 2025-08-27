Slovan potrebuje vôbec prvý triumf nad Bernom. Môže mať psychickú výhodu

BRATISLAVA. Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká vo štvrtok odvetný zápas play off Európskej ligy na pôde Young Boys Bern.
„Belasí“ do nej idú s gólovým mankom, keďže daždivý duel na Tehelnom poli prehrali najtesnejším rozdielom 0:1. Výkop stretnutia je na programe vo štvrtok o 20.00 h na štadióne Wankdorf.
Slovan zabojuje o účasť v druhej najvyššej európskej klubovej súťaži po šiestich rokoch. Úradujúci majster pôsobil v Európskej lige naposledy v sezóne 2019/20, keď postúpil v play off cez PAOK Solún.
Vo vtedajšom formáte hlavnej fázy skončil tretí v K-skupine s Bragou, Wolverhamptonom a Besiktasom Istanbul.
Young Boys hrali Európsku ligu naposledy pred dvoma rokmi, keď vypadli v play off o vyraďovaciu fázu so Sportingom Lisabon.
Zdolaný zo štvrtkového duelu sa predstaví v Konferenčnej lige, ktorú hral Slovan trikrát za sebou v sezónach 2021/22 až 2023/24. Pre Young Boys by to bola premiéra v najnovšej z troch európskych súťaží.
BSC Young Boys - ŠK Slovan Bratislava
Odvetný zápas play off Európskej ligy
štvrtok 28. augusta o 20.00 h
/Rozhodujú: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.)/
Do štvrtkového priameho súboja o ligovú fázu, ktorá pozostáva od minulého roka z ôsmich zápasov (4 doma, 4 vonku) s ôsmimi rôznymi súpermi, zariadil gólovo domácim lepšiu pozíciu útočník Chris Bedia, ktorý skóroval na Tehelnom poli v 15. minúte.
„Belasí“ trafili niekoľkokrát konštrukciu brány, vyrovnať sa im však nepodarilo. Chuť si nenapravili ani v domácej súťaži, keď remizovali 1:1 v Michalovciach a tréner Vladimír Weiss videl v nadstavení červenú kartu.
Kouč bol vylúčený druhý raz v priebehu osemnástich dní, keďže dostal dve žlté karty v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde Kajratu Almaty (0:1). Young Boys neabsolvovali od stretnutia na Slovane žiadny zápas.
Na štadióne Wankdorf bude hrať v ich prospech umelý trávnik, výhodou pre hostí môže byť zas uzavretie domáceho „kotla“.
Bern dostal začiatkom roka trest od UEFA, ktorý zahŕňa uzatvorenie priestorov za bránkou. Dôvodom je incident s pyrotechnikou z januárového zápasu Ligy majstrov proti Crvenej zvezde Belehrad (0:1).
Sedemnásťnásobný švajčiarsky majster a Slovan boli jedinými, ktorí vyšli v uplynulom ročníku milionárskej súťaže bodovo naprázdno, pričom „belasí“ obsadili predposledné 35. miesto vďaka o gól lepšiemu skóre.
Bilancia vzájomných duelov hovorí v prospech „žlto-čiernych“. Pätnásťnásobný slovenský majster prehral s Young Boys v skupinovej fáze Európskej ligy 2014/15 vonku 0:5 a doma 1:3.
V 2. predkole Ligy majstrov 2021/22 na Tehelnom poli remizoval 0:0 a v Berne prehral 2:3. Vo štvrtok tak zabojuje o prvé víťazstvo v pohárovej Európe nad týmto súperom.
Odvetu dvojzápasu bude rozhodovať slovinská trojica arbitrov - hlavný rozhodca Rade Obrenovič a jeho asistenti Jure Praprotnik a Grega Kordež.
Žreb ligovej fázy EL je na programe v piatok o 13.00 a po ňom bude nasledovať žreb hlavnej fázy KL.
Tá pozostáva len zo šiestich duelov pre každý tím (3 doma, 3 vonku), pričom prvý z nich je na programe 2. októbra. Európska liga sa začne o zhruba týždeň skôr, a to 24. septembra.