Slovan potrebuje vôbec prvý triumf nad Bernom. Môže mať psychickú výhodu

Slovanisti Dávid Strelec, Mykola Kucharevič a radosť futbalistov YB Bern. (Autor: TASR)
TASR|28. aug 2025 o 00:00
BRATISLAVA. Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká vo štvrtok odvetný zápas play off Európskej ligy na pôde Young Boys Bern.

„Belasí“ do nej idú s gólovým mankom, keďže daždivý duel na Tehelnom poli prehrali najtesnejším rozdielom 0:1. Výkop stretnutia je na programe vo štvrtok o 20.00 h na štadióne Wankdorf.

Slovan zabojuje o účasť v druhej najvyššej európskej klubovej súťaži po šiestich rokoch. Úradujúci majster pôsobil v Európskej lige naposledy v sezóne 2019/20, keď postúpil v play off cez PAOK Solún.

Vo vtedajšom formáte hlavnej fázy skončil tretí v K-skupine s Bragou, Wolverhamptonom a Besiktasom Istanbul.

Young Boys hrali Európsku ligu naposledy pred dvoma rokmi, keď vypadli v play off o vyraďovaciu fázu so Sportingom Lisabon.

Zdolaný zo štvrtkového duelu sa predstaví v Konferenčnej lige, ktorú hral Slovan trikrát za sebou v sezónach 2021/22 až 2023/24. Pre Young Boys by to bola premiéra v najnovšej z troch európskych súťaží.

BSC Young Boys - ŠK Slovan Bratislava

Odvetný zápas play off Európskej ligy

štvrtok 28. augusta o 20.00 h

/Rozhodujú: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.)/

Do štvrtkového priameho súboja o ligovú fázu, ktorá pozostáva od minulého roka z ôsmich zápasov (4 doma, 4 vonku) s ôsmimi rôznymi súpermi, zariadil gólovo domácim lepšiu pozíciu útočník Chris Bedia, ktorý skóroval na Tehelnom poli v 15. minúte.

„Belasí“ trafili niekoľkokrát konštrukciu brány, vyrovnať sa im však nepodarilo. Chuť si nenapravili ani v domácej súťaži, keď remizovali 1:1 v Michalovciach a tréner Vladimír Weiss videl v nadstavení červenú kartu.

Kouč bol vylúčený druhý raz v priebehu osemnástich dní, keďže dostal dve žlté karty v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde Kajratu Almaty (0:1). Young Boys neabsolvovali od stretnutia na Slovane žiadny zápas.

Na štadióne Wankdorf bude hrať v ich prospech umelý trávnik, výhodou pre hostí môže byť zas uzavretie domáceho „kotla“.

Bern dostal začiatkom roka trest od UEFA, ktorý zahŕňa uzatvorenie priestorov za bránkou. Dôvodom je incident s pyrotechnikou z januárového zápasu Ligy majstrov proti Crvenej zvezde Belehrad (0:1).

Sedemnásťnásobný švajčiarsky majster a Slovan boli jedinými, ktorí vyšli v uplynulom ročníku milionárskej súťaže bodovo naprázdno, pričom „belasí“ obsadili predposledné 35. miesto vďaka o gól lepšiemu skóre.

Bilancia vzájomných duelov hovorí v prospech „žlto-čiernych“. Pätnásťnásobný slovenský majster prehral s Young Boys v skupinovej fáze Európskej ligy 2014/15 vonku 0:5 a doma 1:3.

V 2. predkole Ligy majstrov 2021/22 na Tehelnom poli remizoval 0:0 a v Berne prehral 2:3. Vo štvrtok tak zabojuje o prvé víťazstvo v pohárovej Európe nad týmto súperom.

Odvetu dvojzápasu bude rozhodovať slovinská trojica arbitrov - hlavný rozhodca Rade Obrenovič a jeho asistenti Jure Praprotnik a Grega Kordež.

Žreb ligovej fázy EL je na programe v piatok o 13.00 a po ňom bude nasledovať žreb hlavnej fázy KL.

Tá pozostáva len zo šiestich duelov pre každý tím (3 doma, 3 vonku), pričom prvý z nich je na programe 2. októbra. Európska liga sa začne o zhruba týždeň skôr, a to 24. septembra.

Európska liga

    dnes 00:00
