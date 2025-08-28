ONLINE: Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava dnes, play-off Európskej ligy LIVE (odveta)

BERN. Futbalisti Young Boys Bern a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú odvetný zápas play-off Európskej ligy.
Slovan vypadol do nižšej súťaže po tom, ako v 3. predkole Ligy majstrov prehral s Kajratom Almaty. Bern bol do play-off EL nasadený priamo.
V mohutnom daždi 1. zápasu na Tehelnom poli uspel hosťujúci tím, ktorý si z pôdy Slovana odniesol do Švajčiarska výsledok 1:0.
Európska liga Play-off 2025/2026
28.08.2025 o 20:00
YB Bern
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (všetci SLO).
Prenos
Úvodné zostavy:
Young Boys Bern: Keller – Janko, Zoukrou, Benito (C), Hadjam – Virginius, Raveloson, Fernandes, Monteiro – Bedia, Gigovič
Náhradníci: Lindner, Marzino – Cordova, Colley, Pech, Fassnacht, Tsimba, Blum, Lauper, Lüthi, Mambwa
Tréner: Giorgio Contini
ŠK Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Cruz – Ibrahim, Pokorný, Ignatenko – Barseghjan, Strelec, Mak
Náhradníci: Trnovský, Macík – Kucharevič, Tolić, Yirajang, Marcelli, Fogning, Mustafič, Zuberu, Lichý, Savvidis
Tréner: Vladimír Weiss
Na futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká dnes od 20:00 odvetný súboj play-off Európskej ligy na ihrisku švajčiarskeho Young Boys Bern. Prvý zápas na Tehelnom poli sa skončil tesnou domácou prehrou 0:1. Jediný gól stretnutia zaznamenal v 15. minúte Bedia.
Belasí predviedli kvalitný výkon, no skórovať sa im nepodarilo a tak idú do odvety s jednogólovým mankom. V domácej lige v minulom kole iba remizovali v Michalovciach 1:1.
Bern odohral naposledy ligový zápas ešte 10. augusta, doma remizoval so Sionom 0:0, momentálne mu patrí priebežná 6. priečka v tabuľke. Futbalisti Young Boys neprehrali na svojom domácom štadióne jedenásť súťažných zápasov v rade.
