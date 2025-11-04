Xabi Alonso pripisuje svojmu bývalému hráčovi zásluhu na získaní trénerskej pozície v Reale Madrid

LIVERPOOL. Xabi Alonso priznal uviedol, že súčasnú funkciu trénera futbalistov španielskeho klubu Real Madrid získal čiastočne aj vďaka Florianovi Wirtzovi.
Vyjadril presvedčenie, že nemecký reprezentant čoskoro začne v anglickom klube FC Liverpool podávať hviezdne výkony.
Alonso a Wirtz spoločne ukončili dominanciu Bayernu Mníchov v nemeckej Bundeslige, keď v sezóne 2023/2024 s Bayerom Leverkusen bez prehry vyhrali ligovú i pohárovú súťaž.
Tento úspech urobil z Alonsa hlavného kandidáta na trénerskú pozíciu v Reale Madrid po odchode Carla Ancelottiho.
Wirtz sa v júni tohto roka presunul do Liverpoolu za 100 miliónov libier, no zatiaľ sa mu nedarí prispôsobiť fyzickým nárokom Premier League. Doteraz neskóroval a v ostatných štyroch ligových zápasoch bol trikrát na lavičke náhradníkov.
Alonso a Wirtz sa stretnú prvýkrát od odchodu z Nemecka, keďže Real Madrid v utorok nastúpi proti Liverpoolu v Lige majstrov.
„Nemám žiadne pochybnosti, že je to len otázka času. Má kvalitu, osobnosť a je veľmi súťaživý. Bol jedným z dôvodov, prečo som tu. Teším sa, že ukáže svoju triedu,“ povedal Alonso, ktorý sám pôsobil v Liverpoole päť rokov.
V podobnej pozícii je tiež Trent Alexander-Arnold, ktorý rovnako začal pomalšie po letnom prestupe z Liverpoolu do Madridu.
Anglický reprezentant však nehral za 15-násobného európskeho klubového šampióna takmer dva mesiace pre zranenie stehenného svalu.
„Má skvelé kvality,“ podotkol Alonso. „Je to pre neho nová etapa nielen po športovej stránke, ale fyzicky a psychicky. Musíme mu pomôcť, aby podával čo najlepšie výkony, pretože je to výnimočný hráč.“
Real Madrid je medzi piatimi tímami so stopercentnou bilanciou z prvých troch zápasov Ligy majstrov 2025/2026, zatiaľ čo Liverpool je na 10. mieste v 36-člennej tabuľke, tri body za vedúcimi tímami.