Xabi Alonso pripisuje svojmu bývalému hráčovi zásluhu na získaní trénerskej pozície v Reale Madrid

4. nov 2025 o 12:05
Španielsky kouč verí, že nemecký supertalent čoskoro ukáže svoju kvalitu aj v Premier League.

LIVERPOOL. Xabi Alonso priznal uviedol, že súčasnú funkciu trénera futbalistov španielskeho klubu Real Madrid získal čiastočne aj vďaka Florianovi Wirtzovi.

Vyjadril presvedčenie, že nemecký reprezentant čoskoro začne v anglickom klube FC Liverpool podávať hviezdne výkony.

Alonso a Wirtz spoločne ukončili dominanciu Bayernu Mníchov v nemeckej Bundeslige, keď v sezóne 2023/2024 s Bayerom Leverkusen bez prehry vyhrali ligovú i pohárovú súťaž.

Tento úspech urobil z Alonsa hlavného kandidáta na trénerskú pozíciu v Reale Madrid po odchode Carla Ancelottiho.

Wirtz sa v júni tohto roka presunul do Liverpoolu za 100 miliónov libier, no zatiaľ sa mu nedarí prispôsobiť fyzickým nárokom Premier League. Doteraz neskóroval a v ostatných štyroch ligových zápasoch bol trikrát na lavičke náhradníkov.

Alonso a Wirtz sa stretnú prvýkrát od odchodu z Nemecka, keďže Real Madrid v utorok nastúpi proti Liverpoolu v Lige majstrov.

„Nemám žiadne pochybnosti, že je to len otázka času. Má kvalitu, osobnosť a je veľmi súťaživý. Bol jedným z dôvodov, prečo som tu. Teším sa, že ukáže svoju triedu,“ povedal Alonso, ktorý sám pôsobil v Liverpoole päť rokov.

V podobnej pozícii je tiež Trent Alexander-Arnold, ktorý rovnako začal pomalšie po letnom prestupe z Liverpoolu do Madridu.

Anglický reprezentant však nehral za 15-násobného európskeho klubového šampióna takmer dva mesiace pre zranenie stehenného svalu.

„Má skvelé kvality,“ podotkol Alonso. „Je to pre neho nová etapa nielen po športovej stránke, ale fyzicky a psychicky. Musíme mu pomôcť, aby podával čo najlepšie výkony, pretože je to výnimočný hráč.“

Real Madrid je medzi piatimi tímami so stopercentnou bilanciou z prvých troch zápasov Ligy majstrov 2025/2026, zatiaľ čo Liverpool je na 10. mieste v 36-člennej tabuľke, tri body za vedúcimi tímami.

    dnes 12:05
