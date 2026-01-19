Legendárny Wayne Rooney šokoval fanúšikov. Priznal sa k zdravotnému hendikepu

Bývalý anglický futbalista Wayne Rooney šokoval fanúšikov, keď prezradil, že je hluchý na ľavé ucho.
Niekdajší kapitán anglickej reprezentácie, ktorý je historicky najlepší strelec Manchestru United, sa vrátil k práci futbalového komentátora po tom, čo pozastavil svoju trénerskú kariéru. Predtým, než sa postaví pred kameru, má špeciálne požiadavky. Zmluva s BBC musí riešiť aj jeho zdravotný hendikep.
Pred živým vysielaním potrebuje nasadiť slúchadlo a dbá na to, aby bolo vždy umiestnené na pravej strane hlavy. Ak by bolo na ľavej, nebol by schopný správne komunikovať s moderátormi.
Vo videu, ktoré odhaľuje zákulisie programu Match of the Day, je Rooney, ktorý počas príprav na natáčanie hovorí členom štábu: "Môžem to mať v tomto uchu? Problém je, že na ľavé ucho nepočujem. Keď je príliš veľký hluk, mám problém počuť, čo hovorí Kelly Cates (moderátorka, pozn.) alebo ktokoľvek iný."
Nie je známe, ako prišiel o sluch v ľavom uchu, ale v roku 2009 si musel dať zašiť 45 stehov v tejto časti hlavy po tom, čo sa pošmykol na luxusnej jachte na Francúzskej riviére, kde trávil dovolenku.
Rooney bol v tom čase superhviezdou Manchestru United a anglickej reprezentácie. Na Old Trafford strávil 13 rokov, strelil 253 gólov a vyhral päť titulov Premier League aj jeden v Lige majstrov.
Rodák z Liverpoolu uviedol, že ak ho požiadajú, rád sa pripojí k trénerskému tímu Michaela Carricka, ktorý prevzal taktovku jeho milovaného klubu. Aktuálne 40-ročný Rooney pôsobil ako kouč v kluboch Derby, D.C. United, Birmingham a Plymouth.
"Samozrejme, že by som to prijal. Je to jasná vec. Mimochodom, neprosím o prácu. Len aby bolo jasné, ak by ma o to požiadali, samozrejme by som to prijal. Najdôležitejšie je vymenovať manažéra," doplnila bývalá hviezda futbalových trávnikov.