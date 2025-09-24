Očné kvapky či žuvačky pred tréningom. Rooney priznal vážne problémy s alkoholom

LONDÝN. Bývalý futbalista Wayne Rooney priznal, že bez pomoci manželky Coleen by pravdepodobne v dôsledku problémov s alkoholom nebol nažive.
Najlepší strelec v histórii Manchestru United uviedol, že počas aktívnej hráčskej kariéry mal vážne problémy s alkoholom.
„Úprimne verím, že keby tam nebola ona, bol by som mŕtvy,“ povedal Rooney podľa agentúry DPA. Dodal, že jeho manželka ho už vyše dvadsať rokov drží na správnej ceste.
Podľa vlastných slov sa snažil zakryť stopy po bujarých nociach očnými kvapkami, žuvačkami či kolínskou vodou, keď prichádzal na tréningy svojho vtedajšieho klubu.
Tridsaťdeväťročný bývalý útočník priznal, že v minulosti pil aj dva dni v kuse: „Prišiel som na tréning a cez víkend som dal dva góly, no potom som znova pokračoval v pití ďalšie dva dni.“