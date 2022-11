Nastane po MS zmena? Walesania chcú vystupovať pod iným názvom

"Náš tím by sa mal vždy volať Cymru. Tak to tu voláme. Na domácom trhu sa jasne voláme Cymru. Tak nazývame naše národné tímy.

Diskusie na túto tému by sa mali zintenzívniť po skončení svetového šampionátu, na ktorom sa Wales predstaví po prvý raz od roku 1958.

Ak sa pozriete na našu webovú stránku, na to, ako o sebe hovoríme, tak je to najmä Cymru,“ povedal výkonný riaditeľ FAW Noel Mooney.

Otázka pomenovania waleských reprezentácií rôznych kategórií sa dostala do centra pozornosti krátko po tom, ako bol Wales vyžrebovaný do rovnakej kvalifikačnej skupiny o postup na ME 2024 ako Turecko.

Práve "krajina polmesiaca" pred niekoľkými mesiacmi poslala OSN list, v ktorom formálne požiadala, aby bola medzinárodne označovaná ako "Türkiye" namiesto zaužívaného anglického názvu "Turkey".