Obertova asistencia nestačila na triumf Cagliari. Como opäť vyhralo, útočí na Ligu majstrov

Sebastiano Esposito oslavuje gól proti Comu.
Sebastiano Esposito oslavuje gól proti Comu.
7. mar 2026 o 17:11
Slovenský reprezentant Adam Obert si pripísal asistenciu v službách Cagliari v sobotnom stretnutí 28. kola talianskej Serie A.

Gól Sebastiana Esposita z 56. minúty po prihrávke slovenského reprezentanta však domácim na body nestačil, Como zvíťazilo 2:1.

Cagliari tak ťahá sériu piatich duelov bez výhry, zatiaľ čo zverenci Cesca Fabregasa bodovali vo štvrtom ligovom stretnutí za sebou.

Serie A - 28. kolo:

Cagliari Calcio - Calcio Como 1:2 (0:1)

Góly: 56. Esposito - 14. Baturina, 76. Da Cunha

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a prihral na gól v 56. minúte/

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 17:11
