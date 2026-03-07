Obertova asistencia nestačila na triumf Cagliari. Como opäť vyhralo, útočí na Ligu majstrov

Slovenský reprezentant Adam Obert si pripísal asistenciu v službách Cagliari v sobotnom stretnutí 28. kola talianskej Serie A.
Gól Sebastiana Esposita z 56. minúty po prihrávke slovenského reprezentanta však domácim na body nestačil, Como zvíťazilo 2:1.
Cagliari tak ťahá sériu piatich duelov bez výhry, zatiaľ čo zverenci Cesca Fabregasa bodovali vo štvrtom ligovom stretnutí za sebou.
Serie A - 28. kolo:
Cagliari Calcio - Calcio Como 1:2 (0:1)
Góly: 56. Esposito - 14. Baturina, 76. Da Cunha
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas a prihral na gól v 56. minúte/