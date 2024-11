ONLINE: Česko - Gruzínsko dnes, Liga národov LIVE (B-divízia, skupina 1)

Hezký večer při sledování přenosu ze závěrečného utkání českého národního týmu v rámci Ligy B letošní Ligy národů, Češi na Andrově stadiónu v Olomouci přivítají Gruzii.



A mají soupeři co vracet, neboť na úvod tohoto ročníku Ligy národů prohráli v Gruzii po bídném výkonu 1:4. V dalších zápasech se ale výkony i výsledky českého týmu razantně zlepšily a do dnešního utkání Česko vstupuje z první pozice.



Má tak jistotu, že jakákoliv výhra vrátí český tým do Ligy A. V případě remízy by Češi měli jistotu minimálně baráže o Ligu A, o tom by rozhodl výsledek souběžně hraného utkání Albánie s Ukrajinou.



Případná výhra Gruzie by Česku zajistila baráž. Souboj Albánie s Ukrajinou by pak rozhodl, zda by to byla baráž o postup do Ligy A či o sestup do Ligy C.



Nutno dodat, že se dnes hraje i o velmi důležité body o nasazení do blížící se kvalifikace o mistrovství světa. Včerejší výhra Skotů v Polsku totiž posunula český tým z druhého koše do třetího a pro návrat do druhého koše musí dnes český tým zvítězit.