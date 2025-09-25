VIDEO: Veľká chyba brankára Barcelony priniesla gól z diaľky. Nováčikovi to však nestačilo

Dani Olmo a Alberto Reina. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. sep 2025 o 23:25
Barcelona otočila duel tromi gólmi v druhom polčase.

MADRID. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v zápase 6. kola španielskej La Ligy na trávniku Realu Oviedu 3:1.

Úradujúci majster strelil všetky góly v druhom polčase. O jediný gól nováčika La Ligy sa postaral v 33. minúte Alberto Reina.

Využil chybu brankára hostí Joana Garciu, ktorý vybehol ďaleko od svojej brány, nepresne prihral a Reina strelil ďalekonosný gól do prázdnej brány.

VIDEO: Gól Alberta Reinu

Futbalisti Osasuny Pamplona remizovali s Elche 1:1. Domáci viedli od 10. minúty po góle Victora Muňoza. Deľbu bodov zariadil v 90.+2. minúte Adria Pedrosa.

La Liga - 6. kolo

Osasuna Pamplona - Elche CF 1:1 (1:0)

Góly: 10. Muňoz - 90+2. Pedrosa

Real Oviedo - FC Barcelona 1:3 (1:0)

Góly: 33. Reina - 56. Garcia, 70. Lewandowski, 88. Araujo

    dnes 23:25
