VIDEO: Veľká chyba brankára Barcelony priniesla gól z diaľky. Nováčikovi to však nestačilo

MADRID. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v zápase 6. kola španielskej La Ligy na trávniku Realu Oviedu 3:1.
Úradujúci majster strelil všetky góly v druhom polčase. O jediný gól nováčika La Ligy sa postaral v 33. minúte Alberto Reina.
Využil chybu brankára hostí Joana Garciu, ktorý vybehol ďaleko od svojej brány, nepresne prihral a Reina strelil ďalekonosný gól do prázdnej brány.
VIDEO: Gól Alberta Reinu
Futbalisti Osasuny Pamplona remizovali s Elche 1:1. Domáci viedli od 10. minúty po góle Victora Muňoza. Deľbu bodov zariadil v 90.+2. minúte Adria Pedrosa.
La Liga - 6. kolo
Osasuna Pamplona - Elche CF 1:1 (1:0)
Góly: 10. Muňoz - 90+2. Pedrosa
Real Oviedo - FC Barcelona 1:3 (1:0)
Góly: 33. Reina - 56. Garcia, 70. Lewandowski, 88. Araujo