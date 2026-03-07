Futbalisti Marseille zdolali Toulouse so Sauerom. Angers zvíťazilo doma nad Nantes

Mason Greenwood oslavuje gól v sieti Toulouse. (Autor: X/Olympique Marseille)
TASR|7. mar 2026 o 23:23
Medzi hráčmi Auxerre a Štrasburgu sa zrodila bezgólová remíza.

Futbalisti SCO Angers zvíťazili v stretnutí 25. kola francúzskej Ligue 1 nad Nantes 1:0. O najtesnejšom víťazstve rozhodol v 52. minúte Maročan Amine Sbai a ukončil tak trojzápasovú sériu prehier svojho tímu.

Nantes sú na zostupovej 17. priečke, zatiaľ čo hostia sa v neúplnej tabuľke posunuli na 11. miesto.

Medzi hráčmi Auxerre a Štrasburgu sa zrodila bezgólová remíza. Štrasburg bojuje o účasť v niektorej z európskych súťaží, no aktuálne mu patrí 8. miesto. Auxerre sa nachádza na barážovej 16. priečke.

Olympique Marseille zvíťazil na ihrisku Toulouse 1:0 a poskočil v priebežnej tabuľke na 3. miesto o bod pred Lyon, ktorý má však zápas k dobru. Mário Sauer nastúpil v 84. minúte.

Ligue 1 - 25. kolo

FC Toulouse - Olympique Marseille 0:1 (0:1)

Gól: 18. Greenwood

AJ Auxerre - Racing Štrasburg 0:0

FC Nantes - SCO Angers 0:1 (0:0)

Gól: 52. Sbai

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

