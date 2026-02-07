Neapol zachránila penalta v nadstavenom čase. Dohrával v oslabení

Scott McTominay oslavuje gól.
Scott McTominay oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|7. feb 2026 o 20:32
ShareTweet0

Stanislav Lobotka odohral celý zápas.

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v sobotňajšom dueli Serie A na trávniku FC Janov 3:2.

Zisk troch bodov zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Rasmus Höjlund z pokutového kopu.

Neapol naďalej figuruje na tretej priečke tabuľky a na lídra Inter Miláno, ktorý má zápas k dobru, má šesťbodové manko.

Serie A - 24. kolo

FC Janov - SSC Neapol 2:3 (1:2)

Góly: 3. Malinovskyj (z 11 m), 57. Colombo - 20. a 90.+5 Höjlund (druhý z 11 m), 21. McTominay

ČK: 76. Juan Jesus (Neapol) po 2. ŽK

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Scott McTominay oslavuje gól.
    Scott McTominay oslavuje gól.
    Neapol zachránila penalta v nadstavenom čase. Dohrával v oslabení
    dnes 20:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Neapol zachránila penalta v nadstavenom čase. Dohrával v oslabení