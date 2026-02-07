Neapol zachránila penalta v nadstavenom čase. Dohrával v oslabení

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v sobotňajšom dueli Serie A na trávniku FC Janov 3:2.
Zisk troch bodov zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Rasmus Höjlund z pokutového kopu.
Neapol naďalej figuruje na tretej priečke tabuľky a na lídra Inter Miláno, ktorý má zápas k dobru, má šesťbodové manko.
Serie A - 24. kolo
FC Janov - SSC Neapol 2:3 (1:2)
Góly: 3. Malinovskyj (z 11 m), 57. Colombo - 20. a 90.+5 Höjlund (druhý z 11 m), 21. McTominay
ČK: 76. Juan Jesus (Neapol) po 2. ŽK
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/