Paríž pripomenul štatistiku spred dvoch rokov. Na pôde Nice sa presadili mladíci

Futbalisti Paríž St. Germain vo francúzskej lige zvíťazili 4:0 na ihrisku Nice a so zápasom k dobru vedú Ligue 1 stále o bod pred Racingom Lens, ktorý v piatok porazil 5:1 Angers.
Za Parížanov sa trafil z penalty tesne pred prestávkou Nuno Mendes, ktorý po zmene strán pripravil gól pre Desirého Douého.
Zvyšné dva góly dali hostia po vylúčení domáceho záložníka Youssoufa Ndayishimieho. V závere skórovali 18-ročný Dro Fernández a čerstvo 20-ročný Warren Zaire-Emery.
Fernández sa na seniorskej úrovni presadil vôbec prvýkrát.
PSG prvýkrát po dvoch rokoch vyhral dva ligové zápasy na ihriskách súperov s čistým kontom po sebe.
Nice na domácom štadióne čaká na výhru od konca októbra, nezvíťazilo tu v ôsmom ligovom dueli po sebe.
Ligue 1 - 27. kolo:
Nice - Paris St. Germain 0:4 (0:1)
Góly: 42. Mendes z pen., 49. Doué, 81. Fernández, 85. Zaire-Emery
AJ Auxerre - Stade Brest 3:0 (1:0)
Góly: 24. a 58. Okoh, 70. Namaso
ČK: 6. Leon (Auxerre)
FC Toulouse - FC Lorient 1:0 (0:0)
Gól: 82. Emersonn
/M. Sauer za domácich od 85. minúty/