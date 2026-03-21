Paríž pripomenul štatistiku spred dvoch rokov. Na pôde Nice sa presadili mladíci

Hráči Paríža sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. mar 2026 o 23:25
Osemnásťročný Fernández strelil premierový gól.

Futbalisti Paríž St. Germain vo francúzskej lige zvíťazili 4:0 na ihrisku Nice a so zápasom k dobru vedú Ligue 1 stále o bod pred Racingom Lens, ktorý v piatok porazil 5:1 Angers.

Za Parížanov sa trafil z penalty tesne pred prestávkou Nuno Mendes, ktorý po zmene strán pripravil gól pre Desirého Douého.

Zvyšné dva góly dali hostia po vylúčení domáceho záložníka Youssoufa Ndayishimieho. V závere skórovali 18-ročný Dro Fernández a čerstvo 20-ročný Warren Zaire-Emery.

Fernández sa na seniorskej úrovni presadil vôbec prvýkrát.

PSG prvýkrát po dvoch rokoch vyhral dva ligové zápasy na ihriskách súperov s čistým kontom po sebe.

Nice na domácom štadióne čaká na výhru od konca októbra, nezvíťazilo tu v ôsmom ligovom dueli po sebe.

Ligue 1 - 27. kolo:

Nice - Paris St. Germain 0:4 (0:1)

Góly: 42. Mendes z pen., 49. Doué, 81. Fernández, 85. Zaire-Emery

AJ Auxerre - Stade Brest 3:0 (1:0)

Góly: 24. a 58. Okoh, 70. Namaso

ČK: 6. Leon (Auxerre)

FC Toulouse - FC Lorient 1:0 (0:0)

Gól: 82. Emersonn

/M. Sauer za domácich od 85. minúty/

Tabuľka Ligue 1

