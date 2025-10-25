Nováčik ide na priebežné druhé miesto tabuľky. V Londýne šokoval Chelsea

Enzo Maresca so sklonenou hlavou po prehre so Sunderlandom.
Enzo Maresca so sklonenou hlavou po prehre so Sunderlandom. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. okt 2025 o 18:20
Z víťazstva sa tešil aj Newcastle United.

LONDÝN. Futbalisti Sunderlandu sa prepracovali v anglickej Premier League už na druhú priečku tabuľky.

Nováčika súťaže posunul za vedúci Arsenal triumf v sobotňajšom stretnutí 9. kola na ihrisku FC Chelsea 2:1. Sunderland má na konte 19 bodov, o dva menej ako vedúci „kanonieri“, ktorí však majú zápas k dobru.

Londýnčanov poslal do vedenia už v štvrtej minúte argentínsky krídelník Alejandro Garnach, ktorý sa strelecky presadil prvýkrát v drese „The Blues“ od prestupu z Manchestru United.

Hostia vyrovnali v 22. minúte, keď skóroval francúzsky útočník Wilson Isidor. „Čierne mačky“ udreli v nadstavenom čase druhého polčasu.

Piate víťazstvo v deviatom ligovom vystúpení zariadil v jeho tretej minúte 20-ročný Maročan Chemsdine Talbi.

VIDEO: Víťazný gól Talbiho

Fulham nebodoval štvrtýkrát za sebou. Londýnsky klub prehral na pôde Newcastlu United 1:2.

Na gól domáceho Jacoba Murphyho reagoval po necelej hodine hry Saša Lukič, plný bodový zisk pre „straky“ zabezpečil v 90. minúte brazílsky stredopoliar Bruno Guimaraes.

Newcastle sa posunul na 11. pozíciu so ziskom 12 bodov, Fulham má na konte osem a je šestnásty.

Premier League - 9. kolo

FC Chelsea - AFC Sunderland 1:2 (1:1)

Góly: 4. Garnacho - 22. Isidor, 90.+3 Talbi

Newcastle United - FC Fulham 2:1 (1:0)

Góly: 18. Murphy, 90. Guimaraes - 56. Lukič

Tabuľka Premier League

Premier League

    Nováčik ide na priebežné druhé miesto tabuľky. V Londýne šokoval Chelsea
    dnes 18:20
